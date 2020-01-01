0xMonk by Virtuals (MONK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 0xMonk by Virtuals (MONK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

0xMonk by Virtuals (MONK) Informacije 0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds. Službena web stranica: https://www.fereai.xyz/0xmonk Bijela knjiga: https://docs.fereai.xyz/docs/product/0xMONK/ Kupi MONK odmah!

0xMonk by Virtuals (MONK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 0xMonk by Virtuals (MONK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Povijesni maksimum: $ 0.01200774 $ 0.01200774 $ 0.01200774 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00212928 $ 0.00212928 $ 0.00212928 Saznajte više o cijeni 0xMonk by Virtuals (MONK)

0xMonk by Virtuals (MONK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 0xMonk by Virtuals (MONK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MONK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MONK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MONK tokena, istražite MONK cijenu tokena uživo!

MONK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MONK? Naša MONK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MONK predviđanje cijene tokena odmah!

