0xMonk by Virtuals (MONK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00197926 24-satna najniža cijena $ 0.00241371 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00197926 24-satna najviša cijena $ 0.00241371 Najviša cijena ikada $ 0.01200774 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.07% Promjena cijene (1D) -9.80% Promjena cijene (7D) -52.91%

0xMonk by Virtuals (MONK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00210451. Tijekom protekla 24 sata, MONKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00197926 i najviše cijene $ 0.00241371, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONK je $ 0.01200774, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONK se promijenio za +2.07% u posljednjih sat vremena, -9.80% u posljednjih 24 sata i -52.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 0xMonk by Virtuals (MONK)

Tržišna kapitalizacija $ 2.11M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.11M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 0xMonk by Virtuals je $ 2.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.11M.