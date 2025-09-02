Više o MONK

0xMonk by Virtuals Logotip

0xMonk by Virtuals Cijena (MONK)

Neuvršten

1 MONK u USD cijena uživo:

$0.00210732
-9.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena 0xMonk by Virtuals (MONK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:25:58 (UTC+8)

0xMonk by Virtuals (MONK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00197926
24-satna najniža cijena
$ 0.00241371
24-satna najviša cijena

$ 0.00197926
$ 0.00241371
$ 0.01200774
$ 0
+2.07%

-9.80%

-52.91%

-52.91%

0xMonk by Virtuals (MONK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00210451. Tijekom protekla 24 sata, MONKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00197926 i najviše cijene $ 0.00241371, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONK je $ 0.01200774, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONK se promijenio za +2.07% u posljednjih sat vremena, -9.80% u posljednjih 24 sata i -52.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 0xMonk by Virtuals (MONK)

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

--
----

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 0xMonk by Virtuals je $ 2.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.11M.

0xMonk by Virtuals (MONK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 0xMonk by Virtuals u USD iznosila je $ -0.000228856718101258.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 0xMonk by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0076386065.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 0xMonk by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0040263074.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 0xMonk by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0011438348596786972.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000228856718101258-9.80%
30 dana$ +0.0076386065+362.96%
60 dana$ +0.0040263074+191.32%
90 dana$ +0.0011438348596786972+119.07%

Što je 0xMonk by Virtuals (MONK)

0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.

Resurs 0xMonk by Virtuals (MONK)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

0xMonk by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 0xMonk by Virtuals (MONK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 0xMonk by Virtuals (MONK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 0xMonk by Virtuals.

Provjerite 0xMonk by Virtuals predviđanje cijene sada!

MONK u lokalnim valutama

0xMonk by Virtuals (MONK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 0xMonk by Virtuals (MONK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MONK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 0xMonk by Virtuals (MONK)

Koliko 0xMonk by Virtuals (MONK) vrijedi danas?
Cijena MONK uživo u USD je 0.00210451 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MONK u USD?
Trenutačna cijena MONK u USD je $ 0.00210451. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 0xMonk by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za MONK je $ 2.11M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MONK?
Količina u optjecaju za MONK je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MONK?
MONK je postigao ATH cijenu od 0.01200774 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MONK?
MONK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MONK?
24-satni obujam trgovanja za MONK je -- USD.
Hoće li MONK još narasti ove godine?
MONK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MONK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
0xMonk by Virtuals (MONK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

