Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02022073$ 0.02022073 $ 0.02022073 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -0.69% Promjena cijene (7D) +2.69% Promjena cijene (7D) +2.69%

0xGen (XGN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XGNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XGN je $ 0.02022073, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XGN se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i +2.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 0xGen (XGN)

Tržišna kapitalizacija $ 134.69K$ 134.69K $ 134.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 316.12K$ 316.12K $ 316.12K Količina u optjecaju 426.07M 426.07M 426.07M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 0xGen je $ 134.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XGN je 426.07M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 316.12K.