0xGasless (0XGAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.090011 $ 0.090011 $ 0.090011 24-satna najniža cijena $ 0.414919 $ 0.414919 $ 0.414919 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.090011$ 0.090011 $ 0.090011 24-satna najviša cijena $ 0.414919$ 0.414919 $ 0.414919 Najviša cijena ikada $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Najniža cijena $ 0.03713505$ 0.03713505 $ 0.03713505 Promjena cijene (1H) +347.40% Promjena cijene (1D) -2.50% Promjena cijene (7D) -21.74% Promjena cijene (7D) -21.74%

0xGasless (0XGAS) cijena u stvarnom vremenu je $0.404204. Tijekom protekla 24 sata, 0XGAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.090011 i najviše cijene $ 0.414919, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 0XGAS je $ 1.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03713505.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 0XGAS se promijenio za +347.40% u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i -21.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 0xGasless (0XGAS)

Tržišna kapitalizacija $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Količina u optjecaju 11.00M 11.00M 11.00M Ukupna količina 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 0xGasless je $ 4.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 0XGAS je 11.00M, s ukupnom količinom od 11000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.45M.