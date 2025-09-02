Više o 0XGAS

0xGasless Logotip

0xGasless Cijena (0XGAS)

Neuvršten

1 0XGAS u USD cijena uživo:

$0.404204
$0.404204$0.404204
-2.50%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena 0xGasless (0XGAS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:59:49 (UTC+8)

0xGasless (0XGAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.090011
$ 0.090011$ 0.090011
24-satna najniža cijena
$ 0.414919
$ 0.414919$ 0.414919
24-satna najviša cijena

$ 0.090011
$ 0.090011$ 0.090011

$ 0.414919
$ 0.414919$ 0.414919

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

$ 0.03713505
$ 0.03713505$ 0.03713505

+347.40%

-2.50%

-21.74%

-21.74%

0xGasless (0XGAS) cijena u stvarnom vremenu je $0.404204. Tijekom protekla 24 sata, 0XGAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.090011 i najviše cijene $ 0.414919, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 0XGAS je $ 1.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03713505.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 0XGAS se promijenio za +347.40% u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i -21.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 0xGasless (0XGAS)

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

--
----

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

11.00M
11.00M 11.00M

11,000,000.0
11,000,000.0 11,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 0xGasless je $ 4.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 0XGAS je 11.00M, s ukupnom količinom od 11000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.45M.

0xGasless (0XGAS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 0xGasless u USD iznosila je $ -0.0103836466315334.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 0xGasless u USD iznosila je $ -0.1831048162.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 0xGasless u USD iznosila je $ -0.2563798874.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 0xGasless u USD iznosila je $ -0.1885432160681616.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0103836466315334-2.50%
30 dana$ -0.1831048162-45.30%
60 dana$ -0.2563798874-63.42%
90 dana$ -0.1885432160681616-31.80%

Što je 0xGasless (0XGAS)

0xGasless Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 0xGasless (0XGAS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 0xGasless (0XGAS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 0xGasless.

Provjerite 0xGasless predviđanje cijene sada!

0XGAS u lokalnim valutama

0xGasless (0XGAS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 0xGasless (0XGAS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 0XGAS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 0xGasless (0XGAS)

Koliko 0xGasless (0XGAS) vrijedi danas?
Cijena 0XGAS uživo u USD je 0.404204 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 0XGAS u USD?
Trenutačna cijena 0XGAS u USD je $ 0.404204. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 0xGasless?
Tržišna kapitalizacija za 0XGAS je $ 4.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 0XGAS?
Količina u optjecaju za 0XGAS je 11.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 0XGAS?
0XGAS je postigao ATH cijenu od 1.39 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 0XGAS?
0XGAS je vidio ATL cijenu od 0.03713505 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 0XGAS?
24-satni obujam trgovanja za 0XGAS je -- USD.
Hoće li 0XGAS još narasti ove godine?
0XGAS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 0XGAS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:59:49 (UTC+8)

0xGasless (0XGAS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.