0xBitcoin (0XBTC) Informacije The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem. Službena web stranica: https://0xbitcoin.org/ Kupi 0XBTC odmah!

0xBitcoin (0XBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 0xBitcoin (0XBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Povijesni maksimum: $ 4.66 $ 4.66 $ 4.66 Povijesni minimum: $ 0.03406293 $ 0.03406293 $ 0.03406293 Trenutna cijena: $ 0.212463 $ 0.212463 $ 0.212463 Saznajte više o cijeni 0xBitcoin (0XBTC)

0xBitcoin (0XBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 0xBitcoin (0XBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 0XBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 0XBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 0XBTC tokena, istražite 0XBTC cijenu tokena uživo!

0XBTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 0XBTC? Naša 0XBTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

