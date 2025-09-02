Više o 0XBTC

0XBTC Informacije o cijeni

0XBTC Službena web stranica

0XBTC Tokenomija

0XBTC Prognoza cijena

0xBitcoin Logotip

0xBitcoin Cijena (0XBTC)

1 0XBTC u USD cijena uživo:

$0.206072
$0.206072
-0.60%1D
Grafikon aktualnih cijena 0xBitcoin (0XBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:14:42 (UTC+8)

0xBitcoin (0XBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.198303
$ 0.198303
24-satna najniža cijena
$ 0.212059
$ 0.212059
24-satna najviša cijena

$ 0.198303
$ 0.198303

$ 0.212059
$ 0.212059

$ 4.66
$ 4.66

$ 0.03406293
$ 0.03406293

-2.79%

-0.66%

-1.12%

-1.12%

0xBitcoin (0XBTC) cijena u stvarnom vremenu je $0.206089. Tijekom protekla 24 sata, 0XBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.198303 i najviše cijene $ 0.212059, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 0XBTC je $ 4.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03406293.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 0XBTC se promijenio za -2.79% u posljednjih sat vremena, -0.66% u posljednjih 24 sata i -1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 0xBitcoin (0XBTC)

$ 2.23M
$ 2.23M

--
--

$ 4.33M
$ 4.33M

10.84M
10.84M

20,998,852.04906835
20,998,852.04906835

Trenutačna tržišna kapitalizacija 0xBitcoin je $ 2.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 0XBTC je 10.84M, s ukupnom količinom od 20998852.04906835. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.33M.

0xBitcoin (0XBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 0xBitcoin u USD iznosila je $ -0.0013884741683978.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 0xBitcoin u USD iznosila je $ -0.0238923305.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 0xBitcoin u USD iznosila je $ +0.0657654523.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 0xBitcoin u USD iznosila je $ +0.12152629991993103.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0013884741683978-0.66%
30 dana$ -0.0238923305-11.59%
60 dana$ +0.0657654523+31.91%
90 dana$ +0.12152629991993103+143.71%

Što je 0xBitcoin (0XBTC)

The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem.

Resurs 0xBitcoin (0XBTC)

Službena web-stranica

0xBitcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 0xBitcoin (0XBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 0xBitcoin (0XBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 0xBitcoin.

Provjerite 0xBitcoin predviđanje cijene sada!

0XBTC u lokalnim valutama

0xBitcoin (0XBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 0xBitcoin (0XBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 0XBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 0xBitcoin (0XBTC)

Koliko 0xBitcoin (0XBTC) vrijedi danas?
Cijena 0XBTC uživo u USD je 0.206089 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 0XBTC u USD?
Trenutačna cijena 0XBTC u USD je $ 0.206089. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 0xBitcoin?
Tržišna kapitalizacija za 0XBTC je $ 2.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 0XBTC?
Količina u optjecaju za 0XBTC je 10.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 0XBTC?
0XBTC je postigao ATH cijenu od 4.66 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 0XBTC?
0XBTC je vidio ATL cijenu od 0.03406293 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 0XBTC?
24-satni obujam trgovanja za 0XBTC je -- USD.
Hoće li 0XBTC još narasti ove godine?
0XBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 0XBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
0xBitcoin (0XBTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

