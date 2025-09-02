0xBitcoin (0XBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.198303 24-satna najviša cijena $ 0.212059 Najviša cijena ikada $ 4.66 Najniža cijena $ 0.03406293 Promjena cijene (1H) -2.79% Promjena cijene (1D) -0.66% Promjena cijene (7D) -1.12%

0xBitcoin (0XBTC) cijena u stvarnom vremenu je $0.206089. Tijekom protekla 24 sata, 0XBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.198303 i najviše cijene $ 0.212059, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 0XBTC je $ 4.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03406293.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 0XBTC se promijenio za -2.79% u posljednjih sat vremena, -0.66% u posljednjih 24 sata i -1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 0xBitcoin (0XBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 2.23M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.33M Količina u optjecaju 10.84M Ukupna količina 20,998,852.04906835

Trenutačna tržišna kapitalizacija 0xBitcoin je $ 2.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 0XBTC je 10.84M, s ukupnom količinom od 20998852.04906835. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.33M.