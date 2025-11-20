01111010011110000110001001110100 Cijena danas

Trenutačna cijena 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) danas je $ 0.00148372, s promjenom od 9.44% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 01111010011110000110001001110100 u USD je $ 0.00148372 po 01111010011110000110001001110100.

01111010011110000110001001110100 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,483,721, s količinom u optjecaju od 1.00B 01111010011110000110001001110100. Tijekom posljednja 24 sata, 01111010011110000110001001110100 trgovao je između $ 0.0012276 (niska) i $ 0.00157636 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01755527, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, 01111010011110000110001001110100 se kretao -3.80% u posljednjem satu i -34.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Tržišna kapitalizacija $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

