000 Capital (000) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00244654$ 0.00244654 $ 0.00244654 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.36% Promjena cijene (1D) -2.13% Promjena cijene (7D) +3.18% Promjena cijene (7D) +3.18%

000 Capital (000) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 000trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 000 je $ 0.00244654, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 000 se promijenio za -1.36% u posljednjih sat vremena, -2.13% u posljednjih 24 sata i +3.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 000 Capital (000)

Tržišna kapitalizacija $ 179.60K$ 179.60K $ 179.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 179.60K$ 179.60K $ 179.60K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 000 Capital je $ 179.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 000 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 179.60K.