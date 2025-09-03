0 Knowledge Network (0KN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00319787$ 0.00319787 $ 0.00319787 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.98% Promjena cijene (7D) +4.98%

0 Knowledge Network (0KN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 0KNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 0KN je $ 0.00319787, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 0KN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 0 Knowledge Network (0KN)

Tržišna kapitalizacija $ 61.62K$ 61.62K $ 61.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.13K$ 77.13K $ 77.13K Količina u optjecaju 7.99B 7.99B 7.99B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 0 Knowledge Network je $ 61.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 0KN je 7.99B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.13K.