0 Knowledge Network Logotip

0 Knowledge Network Cijena (0KN)

Neuvršten

1 0KN u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena 0 Knowledge Network (0KN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:57:18 (UTC+8)

0 Knowledge Network (0KN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00319787
$ 0.00319787$ 0.00319787

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.98%

+4.98%

0 Knowledge Network (0KN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 0KNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 0KN je $ 0.00319787, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 0KN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 0 Knowledge Network (0KN)

$ 61.62K
$ 61.62K$ 61.62K

--
----

$ 77.13K
$ 77.13K$ 77.13K

7.99B
7.99B 7.99B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 0 Knowledge Network je $ 61.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 0KN je 7.99B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.13K.

0 Knowledge Network (0KN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 0 Knowledge Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 0 Knowledge Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 0 Knowledge Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 0 Knowledge Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+36.43%
60 dana$ 0+89.15%
90 dana$ 0--

Što je 0 Knowledge Network (0KN)

What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined

Resurs 0 Knowledge Network (0KN)

Službena web-stranica

0 Knowledge Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 0 Knowledge Network (0KN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 0 Knowledge Network (0KN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 0 Knowledge Network.

Provjerite 0 Knowledge Network predviđanje cijene sada!

0KN u lokalnim valutama

0 Knowledge Network (0KN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 0 Knowledge Network (0KN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 0KN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 0 Knowledge Network (0KN)

Koliko 0 Knowledge Network (0KN) vrijedi danas?
Cijena 0KN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 0KN u USD?
Trenutačna cijena 0KN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 0 Knowledge Network?
Tržišna kapitalizacija za 0KN je $ 61.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 0KN?
Količina u optjecaju za 0KN je 7.99B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 0KN?
0KN je postigao ATH cijenu od 0.00319787 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 0KN?
0KN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 0KN?
24-satni obujam trgovanja za 0KN je -- USD.
Hoće li 0KN još narasti ove godine?
0KN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 0KN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.