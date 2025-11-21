WURK (WURK) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte WURK predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će WURK rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za WURK
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene WURK
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 03:31:22 (UTC+8)

WURK Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

WURK (WURK) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, WURK bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000553 u 2025.

WURK (WURK) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, WURK bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000580 u 2026.

WURK (WURK) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za WURK je $ 0.000609 sa stopom rasta od 10.25%.

WURK (WURK) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za WURK je $ 0.000640 sa stopom rasta od 15.76%.

WURK (WURK) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WURK u 2029. je $ 0.000672 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

WURK (WURK) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WURK u 2030. je $ 0.000705 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

WURK (WURK) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena WURK mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.001149.

WURK (WURK) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena WURK mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.001873.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.000553
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000580
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000609
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000640
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000672
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000705
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000741
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000778
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.000817
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000858
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000900
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000946
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000993
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001042
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001095
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001149
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene WURK za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.000553
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.000553
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.000553
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.000555
    0.41%
Predviđanje cijene WURK (WURK) za danas

Predviđena cijene WURK dana November 21, 2025(Danas), je $0.000553. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene WURK (WURK) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene WURK, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.000553. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene WURK (WURK) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za WURK, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.000553. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene WURK (WURK) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena WURK iznosi $0.000555. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena WURK

--
----

--

$ 561.72K
$ 561.72K$ 561.72K

999.83M
999.83M 999.83M

--
----

--

Najnovija WURK cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za WURK iznosi 999.83M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 561.72K.

Povijesna cijena WURK

Prema posljednjim podacima prikupljenim na WURK stranici s cijenama uživo, trenutna cijena WURK je 0.000553USD. Količina u optjecaju WURK(WURK) je 999.83M WURK, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $561,716.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -1.68%
    $ 0
    $ 0.000720
    $ 0.000548
  • 7 dana
    5.87%
    $ 0.000032
    $ 0.000817
    $ 0.000105
  • 30 dana
    421.68%
    $ 0.002332
    $ 0.000817
    $ 0.000105
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, WURK pokazao je kretanje cijene od $0, odražavajući promjenu vrijednosti od -1.68%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, WURK trgovan je po najvišoj cijeni od $0.000817 i najnižoj cijeni od $0.000105. Svjedočio je promjeni cijene od 5.87%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal WURK za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, WURK je doživio promjenu od 421.68%, odražavajući približno $0.002332 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene WURK.

Kako radi modul za predviđanje cijene WURK (WURK)?

Modul za predviđanje cijene WURK je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene WURK na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za WURK tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu WURK, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu WURK. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost WURK.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah WURK kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal WURK.

Zašto je predviđanje cijena WURK važno?

Predviđanje cijene WURK ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u WURK sada?
Prema vašim predviđanjima, WURK će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za WURK sljedeći mjesec?
Prema WURK (WURK) alatu za predviđanje cijene, predviđena WURK cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 WURK u 2026. godini?
Cijena 1 WURK (WURK) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, WURK će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za WURK u 2027. godini?
Predviđa se da će WURK (WURK) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 WURK do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za WURK u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, WURK (WURK) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za WURK u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, WURK (WURK) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 WURK u 2030. godini?
Cijena 1 WURK (WURK) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, WURK će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je WURK predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će WURK (WURK) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 WURK do 2040.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 03:31:22 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.