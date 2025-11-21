Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped Goat Bitcoin bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 88,742 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped Goat Bitcoin bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 93,179.1 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za WGBTC je $ 97,838.0550 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za WGBTC je $ 102,729.9577 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WGBTC u 2029. je $ 107,866.4556 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WGBTC u 2030. je $ 113,259.7784 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Wrapped Goat Bitcoin mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 184,488.2444.

U 2050. godini, cijena Wrapped Goat Bitcoin mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 300,511.9101.