Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3,422.7 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3,593.835 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za WAETHLIDOWSTETH je $ 3,773.5267 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za WAETHLIDOWSTETH je $ 3,962.2030 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WAETHLIDOWSTETH u 2029. je $ 4,160.3132 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WAETHLIDOWSTETH u 2030. je $ 4,368.3289 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 7,115.5474.

U 2050. godini, cijena Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 11,590.4770.