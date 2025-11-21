Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped Aave Ethereum Lido WETH bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 2,903.03 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped Aave Ethereum Lido WETH bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3,048.1815 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za WAETHLIDOWETH je $ 3,200.5905 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za WAETHLIDOWETH je $ 3,360.6201 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WAETHLIDOWETH u 2029. je $ 3,528.6511 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WAETHLIDOWETH u 2030. je $ 3,705.0836 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Wrapped Aave Ethereum Lido WETH mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 6,035.1908.

U 2050. godini, cijena Wrapped Aave Ethereum Lido WETH mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 9,830.6899.