Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped Aave Base wstETH bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3,473.31 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped Aave Base wstETH bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3,646.9755 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za WABASWSTETH je $ 3,829.3242 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za WABASWSTETH je $ 4,020.7904 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WABASWSTETH u 2029. je $ 4,221.8300 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WABASWSTETH u 2030. je $ 4,432.9215 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Wrapped Aave Base wstETH mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 7,220.7620.

U 2050. godini, cijena Wrapped Aave Base wstETH mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 11,761.8604.