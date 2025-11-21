Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped Aave Base WETH bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 2,900.71 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped Aave Base WETH bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3,045.7455 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za WABASWETH je $ 3,198.0327 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za WABASWETH je $ 3,357.9344 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WABASWETH u 2029. je $ 3,525.8311 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WABASWETH u 2030. je $ 3,702.1226 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Wrapped Aave Base WETH mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 6,030.3677.

U 2050. godini, cijena Wrapped Aave Base WETH mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 9,822.8336.