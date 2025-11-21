Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped Aave Arbitrum ezETH bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3,017.95 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped Aave Arbitrum ezETH bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3,168.8475 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za WAARBEZETH je $ 3,327.2898 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za WAARBEZETH je $ 3,493.6543 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WAARBEZETH u 2029. je $ 3,668.3370 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WAARBEZETH u 2030. je $ 3,851.7539 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Wrapped Aave Arbitrum ezETH mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 6,274.1012.

U 2050. godini, cijena Wrapped Aave Arbitrum ezETH mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 10,219.8498.