Wrapped 0G (W0G) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Wrapped 0G predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će W0G rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Wrapped 0G
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Wrapped 0G
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 01:36:45 (UTC+8)

Wrapped 0G Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Wrapped 0G (W0G) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped 0G bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1.12 u 2025.

Wrapped 0G (W0G) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Wrapped 0G bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1.1760 u 2026.

Wrapped 0G (W0G) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za W0G je $ 1.2348 sa stopom rasta od 10.25%.

Wrapped 0G (W0G) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za W0G je $ 1.2965 sa stopom rasta od 15.76%.

Wrapped 0G (W0G) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za W0G u 2029. je $ 1.3613 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Wrapped 0G (W0G) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za W0G u 2030. je $ 1.4294 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Wrapped 0G (W0G) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Wrapped 0G mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 2.3283.

Wrapped 0G (W0G) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Wrapped 0G mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3.7927.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 1.12
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1760
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2348
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2965
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3613
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4294
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5009
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5759
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 1.6547
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7374
    55.13%
  • 2035
    $ 1.8243
    62.89%
  • 2036
    $ 1.9155
    71.03%
  • 2037
    $ 2.0113
    79.59%
  • 2038
    $ 2.1119
    88.56%
  • 2039
    $ 2.2175
    97.99%
  • 2040
    $ 2.3283
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Wrapped 0G za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 1.12
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 1.1201
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 1.1210
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 1.1246
    0.41%
Predviđanje cijene Wrapped 0G (W0G) za danas

Predviđena cijene W0G dana November 21, 2025(Danas), je $1.12. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Wrapped 0G (W0G) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene W0G, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $1.1201. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Wrapped 0G (W0G) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za W0G, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $1.1210. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Wrapped 0G (W0G) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena W0G iznosi $1.1246. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Wrapped 0G

--

$ 13.60M
$ 13.60M$ 13.60M

12.14M
12.14M 12.14M

Najnovija W0G cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za W0G iznosi 12.14M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 13.60M.

Povijesna cijena Wrapped 0G

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Wrapped 0G stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Wrapped 0G je 1.12USD. Količina u optjecaju Wrapped 0G(W0G) je 12.14M W0G, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $13,595,886.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -3.49%
    $ -0.040627
    $ 1.17
    $ 1.092
  • 7 dana
    -18.19%
    $ -0.203817
    $ 2.0090
    $ 1.1034
  • 30 dana
    -44.00%
    $ -0.492835
    $ 2.0090
    $ 1.1034
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Wrapped 0G pokazao je kretanje cijene od $-0.040627, odražavajući promjenu vrijednosti od -3.49%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Wrapped 0G trgovan je po najvišoj cijeni od $2.0090 i najnižoj cijeni od $1.1034. Svjedočio je promjeni cijene od -18.19%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal W0G za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Wrapped 0G je doživio promjenu od -44.00%, odražavajući približno $-0.492835 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene W0G.

Kako radi modul za predviđanje cijene Wrapped 0G (W0G)?

Modul za predviđanje cijene Wrapped 0G je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene W0G na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Wrapped 0G tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu W0G, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Wrapped 0G. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost W0G.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah W0G kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Wrapped 0G.

Zašto je predviđanje cijena W0G važno?

Predviđanje cijene W0G ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u W0G sada?
Prema vašim predviđanjima, W0G će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za W0G sljedeći mjesec?
Prema Wrapped 0G (W0G) alatu za predviđanje cijene, predviđena W0G cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 W0G u 2026. godini?
Cijena 1 Wrapped 0G (W0G) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, W0G će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za W0G u 2027. godini?
Predviđa se da će Wrapped 0G (W0G) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 W0G do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za W0G u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Wrapped 0G (W0G) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za W0G u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Wrapped 0G (W0G) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 W0G u 2030. godini?
Cijena 1 Wrapped 0G (W0G) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, W0G će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je W0G predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Wrapped 0G (W0G) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 W0G do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.