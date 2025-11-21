Na temelju vašeg predviđanja, Vibey Turtle bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000104 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Vibey Turtle bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000109 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za VIBEY je $ 0.000115 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za VIBEY je $ 0.000120 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za VIBEY u 2029. je $ 0.000126 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za VIBEY u 2030. je $ 0.000133 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Vibey Turtle mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000217.

U 2050. godini, cijena Vibey Turtle mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000353.