USDai (USDAI) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte USDai predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će USDAI rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za USDai
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene USDai
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 01:15:37 (UTC+8)

USDai Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

USDai (USDAI) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, USDai bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.999484 u 2025.

USDai (USDAI) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, USDai bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1.0494 u 2026.

USDai (USDAI) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za USDAI je $ 1.1019 sa stopom rasta od 10.25%.

USDai (USDAI) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za USDAI je $ 1.1570 sa stopom rasta od 15.76%.

USDai (USDAI) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za USDAI u 2029. je $ 1.2148 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

USDai (USDAI) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za USDAI u 2030. je $ 1.2756 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

USDai (USDAI) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena USDai mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 2.0778.

USDai (USDAI) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena USDai mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3.3846.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.999484
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0494
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1019
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1570
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2148
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2756
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3394
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4063
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 1.4766
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5505
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6280
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7094
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7949
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8846
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9789
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0778
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene USDai za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.999484
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.999620
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 1.0004
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 1.0035
    0.41%
Predviđanje cijene USDai (USDAI) za danas

Predviđena cijene USDAI dana November 21, 2025(Danas), je $0.999484. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene USDai (USDAI) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene USDAI, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.999620. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene USDai (USDAI) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za USDAI, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $1.0004. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene USDai (USDAI) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena USDAI iznosi $1.0035. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena USDai

--

$ 550.05M
$ 550.05M$ 550.05M

550.36M
550.36M 550.36M

Najnovija USDAI cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za USDAI iznosi 550.36M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 550.05M.

Povijesna cijena USDai

Prema posljednjim podacima prikupljenim na USDai stranici s cijenama uživo, trenutna cijena USDai je 0.999484USD. Količina u optjecaju USDai(USDAI) je 550.36M USDAI, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $550,047,764.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -0.12%
    $ -0.001297
    $ 1.001
    $ 0.998744
  • 7 dana
    -0.46%
    $ -0.004646
    $ 1.0187
    $ 0.999105
  • 30 dana
    -1.85%
    $ -0.018511
    $ 1.0187
    $ 0.999105
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, USDai pokazao je kretanje cijene od $-0.001297, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.12%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, USDai trgovan je po najvišoj cijeni od $1.0187 i najnižoj cijeni od $0.999105. Svjedočio je promjeni cijene od -0.46%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal USDAI za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, USDai je doživio promjenu od -1.85%, odražavajući približno $-0.018511 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene USDAI.

Kako radi modul za predviđanje cijene USDai (USDAI)?

Modul za predviđanje cijene USDai je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene USDAI na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za USDai tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu USDAI, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu USDai. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost USDAI.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah USDAI kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal USDai.

Zašto je predviđanje cijena USDAI važno?

Predviđanje cijene USDAI ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u USDAI sada?
Prema vašim predviđanjima, USDAI će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za USDAI sljedeći mjesec?
Prema USDai (USDAI) alatu za predviđanje cijene, predviđena USDAI cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 USDAI u 2026. godini?
Cijena 1 USDai (USDAI) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, USDAI će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za USDAI u 2027. godini?
Predviđa se da će USDai (USDAI) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 USDAI do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za USDAI u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, USDai (USDAI) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za USDAI u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, USDai (USDAI) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 USDAI u 2030. godini?
Cijena 1 USDai (USDAI) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, USDAI će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je USDAI predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će USDai (USDAI) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 USDAI do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.