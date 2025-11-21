Na temelju vašeg predviđanja, TruFin Staked INJ bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 6.36 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, TruFin Staked INJ bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 6.6780 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za TRUINJ je $ 7.0119 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za TRUINJ je $ 7.3624 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TRUINJ u 2029. je $ 7.7306 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TRUINJ u 2030. je $ 8.1171 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena TruFin Staked INJ mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 13.2219.

U 2050. godini, cijena TruFin Staked INJ mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 21.5372.