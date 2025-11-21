Na temelju vašeg predviđanja, STUPID INU bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000133 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, STUPID INU bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000140 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za STUPID je $ 0.000147 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za STUPID je $ 0.000154 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za STUPID u 2029. je $ 0.000162 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za STUPID u 2030. je $ 0.000170 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena STUPID INU mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000278.

U 2050. godini, cijena STUPID INU mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000453.