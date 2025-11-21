Staked IP (STIP) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Staked IP predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će STIP rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Staked IP
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Staked IP
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
Staked IP Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Staked IP (STIP) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Staked IP bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 2.62 u 2025.

Staked IP (STIP) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Staked IP bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 2.7510 u 2026.

Staked IP (STIP) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za STIP je $ 2.8885 sa stopom rasta od 10.25%.

Staked IP (STIP) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za STIP je $ 3.0329 sa stopom rasta od 15.76%.

Staked IP (STIP) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za STIP u 2029. je $ 3.1846 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Staked IP (STIP) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za STIP u 2030. je $ 3.3438 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Staked IP (STIP) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Staked IP mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 5.4467.

Staked IP (STIP) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Staked IP mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 8.8722.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 2.62
    0.00%
  • 2026
    $ 2.7510
    5.00%
  • 2027
    $ 2.8885
    10.25%
  • 2028
    $ 3.0329
    15.76%
  • 2029
    $ 3.1846
    21.55%
  • 2030
    $ 3.3438
    27.63%
  • 2031
    $ 3.5110
    34.01%
  • 2032
    $ 3.6866
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 3.8709
    47.75%
  • 2034
    $ 4.0644
    55.13%
  • 2035
    $ 4.2677
    62.89%
  • 2036
    $ 4.4810
    71.03%
  • 2037
    $ 4.7051
    79.59%
  • 2038
    $ 4.9404
    88.56%
  • 2039
    $ 5.1874
    97.99%
  • 2040
    $ 5.4467
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Staked IP za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 2.62
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 2.6203
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 2.6225
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 2.6307
    0.41%
Predviđanje cijene Staked IP (STIP) za danas

Predviđena cijene STIP dana November 21, 2025(Danas), je $2.62. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Staked IP (STIP) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene STIP, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $2.6203. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Staked IP (STIP) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za STIP, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $2.6225. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Staked IP (STIP) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena STIP iznosi $2.6307. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Staked IP

--
----

--

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

1.29M
1.29M 1.29M

--
----

--

Najnovija STIP cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za STIP iznosi 1.29M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 3.36M.

Povijesna cijena Staked IP

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Staked IP stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Staked IP je 2.62USD. Količina u optjecaju Staked IP(STIP) je 1.29M STIP, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $3,364,880.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -6.03%
    $ -0.168245
    $ 2.98
    $ 2.6
  • 7 dana
    -32.85%
    $ -0.860827
    $ 5.9114
    $ 2.6215
  • 30 dana
    -55.77%
    $ -1.4612
    $ 5.9114
    $ 2.6215
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Staked IP pokazao je kretanje cijene od $-0.168245, odražavajući promjenu vrijednosti od -6.03%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Staked IP trgovan je po najvišoj cijeni od $5.9114 i najnižoj cijeni od $2.6215. Svjedočio je promjeni cijene od -32.85%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal STIP za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Staked IP je doživio promjenu od -55.77%, odražavajući približno $-1.4612 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene STIP.

Kako radi modul za predviđanje cijene Staked IP (STIP)?

Modul za predviđanje cijene Staked IP je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene STIP na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Staked IP tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu STIP, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Staked IP. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost STIP.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah STIP kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Staked IP.

Zašto je predviđanje cijena STIP važno?

Predviđanje cijene STIP ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u STIP sada?
Prema vašim predviđanjima, STIP će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za STIP sljedeći mjesec?
Prema Staked IP (STIP) alatu za predviđanje cijene, predviđena STIP cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 STIP u 2026. godini?
Cijena 1 Staked IP (STIP) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, STIP će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za STIP u 2027. godini?
Predviđa se da će Staked IP (STIP) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 STIP do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za STIP u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Staked IP (STIP) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za STIP u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Staked IP (STIP) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 STIP u 2030. godini?
Cijena 1 Staked IP (STIP) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, STIP će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je STIP predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Staked IP (STIP) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 STIP do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.