Na temelju vašeg predviđanja, Stacy Staked XTZ bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.532495 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Stacy Staked XTZ bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.559119 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za STXTZ je $ 0.587075 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za STXTZ je $ 0.616429 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za STXTZ u 2029. je $ 0.647251 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za STXTZ u 2030. je $ 0.679613 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Stacy Staked XTZ mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1.1070.

U 2050. godini, cijena Stacy Staked XTZ mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1.8032.