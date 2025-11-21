Roco Finance (ROCO) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Roco Finance predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će ROCO rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Roco Finance
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Roco Finance
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
Roco Finance Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Roco Finance (ROCO) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Roco Finance bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.009308 u 2025.

Roco Finance (ROCO) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Roco Finance bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.009773 u 2026.

Roco Finance (ROCO) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za ROCO je $ 0.010262 sa stopom rasta od 10.25%.

Roco Finance (ROCO) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za ROCO je $ 0.010775 sa stopom rasta od 15.76%.

Roco Finance (ROCO) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ROCO u 2029. je $ 0.011314 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Roco Finance (ROCO) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ROCO u 2030. je $ 0.011879 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Roco Finance (ROCO) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Roco Finance mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.019351.

Roco Finance (ROCO) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Roco Finance mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.031520.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.009308
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009773
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010262
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010775
    15.76%
  • 2029
    $ 0.011314
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011879
    27.63%
  • 2031
    $ 0.012473
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013097
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.013752
    47.75%
  • 2034
    $ 0.014440
    55.13%
  • 2035
    $ 0.015162
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015920
    71.03%
  • 2037
    $ 0.016716
    79.59%
  • 2038
    $ 0.017551
    88.56%
  • 2039
    $ 0.018429
    97.99%
  • 2040
    $ 0.019351
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Roco Finance za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.009308
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.009309
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.009317
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.009346
    0.41%
Predviđanje cijene Roco Finance (ROCO) za danas

Predviđena cijene ROCO dana November 21, 2025(Danas), je $0.009308. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Roco Finance (ROCO) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene ROCO, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.009309. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Roco Finance (ROCO) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za ROCO, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.009317. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Roco Finance (ROCO) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena ROCO iznosi $0.009346. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Roco Finance

--
----

--

$ 864.51K
$ 864.51K$ 864.51K

93.50M
93.50M 93.50M

--
----

--

Najnovija ROCO cijena. Ima 24-satnu promjenu, s 24-satnim obujmom trgovanja.
Nadalje, količina u optjecaju za ROCO iznosi 93.50M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 864.51K.

Povijesna cijena Roco Finance

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Roco Finance stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Roco Finance je 0.009308USD. Količina u optjecaju Roco Finance(ROCO) je 93.50M ROCO, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $864,513.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.84%
    $ 0
    $ 0.009587
    $ 0.009106
  • 7 dana
    -4.77%
    $ -0.000444
    $ 0.010130
    $ 0.009141
  • 30 dana
    -5.11%
    $ -0.000476
    $ 0.010130
    $ 0.009141
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Roco Finance pokazao je kretanje cijene od $0, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.84%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Roco Finance trgovan je po najvišoj cijeni od $0.010130 i najnižoj cijeni od $0.009141. Svjedočio je promjeni cijene od -4.77%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal ROCO za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Roco Finance je doživio promjenu od -5.11%, odražavajući približno $-0.000476 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene ROCO.

Kako radi modul za predviđanje cijene Roco Finance (ROCO)?

Modul za predviđanje cijene Roco Finance je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene ROCO na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Roco Finance tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu ROCO, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Roco Finance. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost ROCO.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah ROCO kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Roco Finance.

Zašto je predviđanje cijena ROCO važno?

Predviđanje cijene ROCO ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u ROCO sada?
Prema vašim predviđanjima, ROCO će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za ROCO sljedeći mjesec?
Prema Roco Finance (ROCO) alatu za predviđanje cijene, predviđena ROCO cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 ROCO u 2026. godini?
Cijena 1 Roco Finance (ROCO) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, ROCO će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za ROCO u 2027. godini?
Predviđa se da će Roco Finance (ROCO) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 ROCO do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za ROCO u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Roco Finance (ROCO) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za ROCO u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Roco Finance (ROCO) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 ROCO u 2030. godini?
Cijena 1 Roco Finance (ROCO) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, ROCO će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je ROCO predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Roco Finance (ROCO) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 ROCO do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.