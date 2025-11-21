Na temelju vašeg predviđanja, Ref Finance bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.085083 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Ref Finance bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.089337 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za REF je $ 0.093804 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za REF je $ 0.098494 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za REF u 2029. je $ 0.103418 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za REF u 2030. je $ 0.108589 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Ref Finance mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.176881.

U 2050. godini, cijena Ref Finance mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.288121.