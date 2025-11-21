Pentagon Pizza Watch (PPW) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Pentagon Pizza Watch predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će PPW rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Pentagon Pizza Watch
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Pentagon Pizza Watch
Pentagon Pizza Watch Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Pentagon Pizza Watch (PPW) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Pentagon Pizza Watch bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000427 u 2025.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Pentagon Pizza Watch bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000448 u 2026.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za PPW je $ 0.000471 sa stopom rasta od 10.25%.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za PPW je $ 0.000494 sa stopom rasta od 15.76%.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za PPW u 2029. je $ 0.000519 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za PPW u 2030. je $ 0.000545 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Pentagon Pizza Watch mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000888.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Pentagon Pizza Watch mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.001447.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.000427
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000448
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000471
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000494
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000519
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000545
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000572
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000601
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.000631
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000663
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000696
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000730
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000767
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000805
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000846
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000888
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Pentagon Pizza Watch za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.000427
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.000427
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.000427
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.000429
    0.41%
Predviđanje cijene Pentagon Pizza Watch (PPW) za danas

Predviđena cijene PPW dana November 21, 2025(Danas), je $0.000427. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Pentagon Pizza Watch (PPW) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene PPW, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.000427. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Pentagon Pizza Watch (PPW) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za PPW, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.000427. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Pentagon Pizza Watch (PPW) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena PPW iznosi $0.000429. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Pentagon Pizza Watch

--

$ 427.12K
$ 427.12K$ 427.12K

999.99M
999.99M 999.99M

Najnovija PPW cijena. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja.
Nadalje, količina u optjecaju za PPW iznosi 999.99M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 427.12K.

Povijesna cijena Pentagon Pizza Watch

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Pentagon Pizza Watch stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Pentagon Pizza Watch je 0.000427USD. Količina u optjecaju Pentagon Pizza Watch(PPW) je 999.99M PPW, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $427,121.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -0.64%
    $ 0
    $ 0.000452
    $ 0.000390
  • 7 dana
    -29.71%
    $ -0.000126
    $ 0.001331
    $ 0.000390
  • 30 dana
    -68.15%
    $ -0.000291
    $ 0.001331
    $ 0.000390
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Pentagon Pizza Watch pokazao je kretanje cijene od $0, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.64%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Pentagon Pizza Watch trgovan je po najvišoj cijeni od $0.001331 i najnižoj cijeni od $0.000390. Svjedočio je promjeni cijene od -29.71%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal PPW za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Pentagon Pizza Watch je doživio promjenu od -68.15%, odražavajući približno $-0.000291 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene PPW.

Kako radi modul za predviđanje cijene Pentagon Pizza Watch (PPW)?

Modul za predviđanje cijene Pentagon Pizza Watch je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene PPW na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Pentagon Pizza Watch tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu PPW, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Pentagon Pizza Watch. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost PPW.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah PPW kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Pentagon Pizza Watch.

Zašto je predviđanje cijena PPW važno?

Predviđanje cijene PPW ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u PPW sada?
Prema vašim predviđanjima, PPW će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za PPW sljedeći mjesec?
Prema Pentagon Pizza Watch (PPW) alatu za predviđanje cijene, predviđena PPW cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 PPW u 2026. godini?
Cijena 1 Pentagon Pizza Watch (PPW) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, PPW će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za PPW u 2027. godini?
Predviđa se da će Pentagon Pizza Watch (PPW) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 PPW do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za PPW u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Pentagon Pizza Watch (PPW) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za PPW u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Pentagon Pizza Watch (PPW) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 PPW u 2030. godini?
Cijena 1 Pentagon Pizza Watch (PPW) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, PPW će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je PPW predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Pentagon Pizza Watch (PPW) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 PPW do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.