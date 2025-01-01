Predviđanja cijena kriptovalute | MEXC burza

Istraži trenutna predviđanja cijena kriptovaluta za najbolje kriptovalute kao što su Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, XRP i Litecoin. Provjeri naša predviđanja cijena kriptovalute da stekneš vrijedne uvide u buduće tržišne trendove.

MEXC platforma pruža ažurne podatke o predviđanju cijena, kombinirajući povijesnu izvedbu, tržišno raspoloženje i ključne metrike poput tržišne kapitalizacije i obujma trgovanja. Stekni jasan uvid u to kako kripto zajednica misli o budućoj izvedbi tokena. MEXC platforma je tvoj najlakši put do kriptovaluta - Istraži sada.

Često postavljana pitanja (FAQ)

1
ETHPlus
ETH+
2
Swell Ethereum
SWETH
3
Super OETH
SUPEROETH
4
Wrapped stETH
WSTETH
5
Wrapped eETH
WEETH
6
Usual USD
USD0
7
OUSG
OUSG
8
Theta Network
THETA
9
Stables Labs USDX
USDX
10
Provenance Blockchain
HASH
11
Drift Staked SOL
DSOL
12
Ripple USD
RLUSD
13
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
14
Liquid Staked ETH
LSETH
15
Wrapped AVAX
WAVAX
16
Akash Network
AKT
17
Bybit Staked SOL
BBSOL
18
Tether
USDT
19
Marinade Staked SOL
MSOL
20
USDB
USDB
21
sUSDS
SUSDS
22
Staked Frax Ether
SFRXETH
23
GHO
GHO
24
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
25
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
26
Frax Ether
FRXETH
27
Stader ETHx
ETHX
28
Treehouse ETH
TETH
29
Renzo Restaked ETH
EZETH
30
SyrupUSDC
SYRUPUSDC
31
cgETH Hashkey Cloud
CGETH.HASHKEY
32
Olympus
OHM
33
Jito Staked SOL
JITOSOL
34
Wrapped Beacon ETH
WBETH
35
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
36
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
37
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
38
Circle USYC
USYC
39
Figure Heloc
FIGR_HELOC
40
SuperVerse
SUPER
41
Brett
BRETT
42
Binance Staked SOL
BNSOL
43
Steakhouse USDC Morpho Vault
STEAKUSDC
44
Wrapped BNB
WBNB
45
Loaded Lions
LION
46
USDtb
USDTB
47
Wrapped HYPE
WHYPE
48
StakeWise Staked ETH
OSETH
49
BFUSD
BFUSD
50
Unit Bitcoin
UBTC
51
Rocket Pool ETH
RETH
52
EverValue Coin
EVA
53
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
54
USDT0
USDT0
55
Ondo US Dollar Yield
USDY
56
Rekt
REKT
57
Savings Dai
SDAI
58
PayPal USD
PYUSD
59
Keeta
KTA
60
tBTC
TBTC
61
clBTC
CLBTC
62
Mantle Staked Ether
METH
63
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
64
Resolv USR
USR
65
Global Dollar
USDG
66
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
67
Ethena Staked USDe
SUSDE
68
WETH
WETH
69
Mantle Restaked ETH
CMETH
70
Gate
GT
71
YieldFi yToken
YUSD
72
Infrared Bera
IBERA
73
Aster Staked BNB
ASBNB
74
Renzo Restaked LST
PZETH
75
Satoshi Stablecoin
SATUSD
76
Unit Pump
UPUMP
77
Nano
XNO
78
Metaplex
MPLX
79
USDai
USDAI
80
MBG By Multibank Group
$MBG
81
Compounding OpenDollar
CUSDO
82
Anzen USDz
USDZ
83
InfiniFi USD
IUSD
84
Lorenzo stBTC
STBTC
85
Conscious Token
CONSCIOUS
86
Restaking Vault ETH
RSTETH
87
Wrapped Centrifuge
WCFG
88
Rollbit Coin
RLB
89
STASIS EURO
EURS
90
Yala Stablecoin
YU
91
Savings xDAI
SDAI
92
Band
BAND
93
Echelon Prime
PRIME
94
Axelar
AXL
95
The Grays Currency
PTGC
96
UCHAIN
UCN
97
Phantom Staked SOL
PSOL
98
AUSD
AUSD
99
Nexus Mutual
NXM
100
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
101
USDa
USDA
102
Verus
VRSC
103
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
104
TDCCP
TDCCP
105
DigiByte
DGB
106
OpenEden OpenDollar
USDO
107
Kinesis Silver
KAG
108
CoinEx
CET
109
KUB Coin
KUB
110
Blockchain Capital
BCAP
111
MarsMi
MARSMI
112
Staked HYPE
STHYPE
113
Liquid HYPE Yield
LIQUIDHYPE
114
Origin Ether
OETH
115
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
116
OKT Chain
OKT
117
ICON
ICX
118
Legacy Frax Dollar
FRAX
119
Resolv RLP
RLP
120
EURC
EURC
121
GMT
GMT
122
Universal BTC
UNIBTC
123
crvUSD
CRVUSD
124
Gas
GAS
125
Amnis Aptos
AMAPT
126
Mitosis EOL BNB
MIBNB
127
LCX
LCX
128
Hyperbeat USDT
HBUSDT
129
BTSE Token
BTSE
130
Zenrock BTC
ZENBTC
131
Stables Labs Staked USDX
SUSDX
132
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
133
DOLA
DOLA
134
KOGE
KOGE
135
Resolv wstUSR
WSTUSR
136
Swop
SWOP
137
Golem
GLM
138
ViciCoin
VCNT
139
Elixir deUSD
DEUSD
140
cWBTC
CWBTC
141
cETH
CETH
142
Minidoge
MINIDOGE
143
VVS Finance
VVS
144
Shuffle
SHFL
145
Kinesis Gold
KAU
146
MimboGameGroup
MGG
147
SwissBorg
BORG
148
Siren
SIREN
149
Felix feUSD
FEUSD
150
USDX
USDX
151
Novem Pro
NVM
152
TempleDAO
TEMPLE
153
sUSDa
SUSDA
154
BitMart
BMX
155
BTU Protocol
BTU
156
Tokenlon
LON
157
BIM
BIM
158
Entangle
NTGL
159
Sanctum Infinity
INF
160
Mashida
MSHD
161
Avant Staked USD
SAVUSD
162
Chutes
SN64
163
BORA
BORA
164
Metal DAO
MTL
165
Unit Fartcoin
UFART
166
Wrapped POL
WPOL
167
Helder
HLDR
168
Onchain Yield Coin
ONYC
169
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
170
Stratis
STRAX
171
Tellor Tributes
TRB
172
Relend USDC
REUSDC
173
Lisk
LSK
174
ResearchCoin
RSC
175
Dent
DENT
176
Paycoin
PCI
177
Puff The Dragon
PUFF
178
Powerledger
POWR
179
Audius
AUDIO
180
NKYC Token
NKYC
181
Huobi
HT
182
BCGame Coin
BC
183
Coinshift USDL Morpho Vault
CSUSDL
184
Evil Larry
LARRY
185
Orbs
ORBS
186
Request
REQ
187
Cap USD
CUSD
188
Savings crvUSD
SCRVUSD
189
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
BUCK
190
Frax USD
FRXUSD
191
Civic
CVC
192
SingularityNET
AGIX
193
Cartesi
CTSI
194
Reservoir srUSD
SRUSD
195
Wrapped fragSOL
WFRAGSOL
196
Kelp Gain
AGETH
197
VanEck Treasury Fund
VBILL
198
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
199
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
SOLVBTC.JUP
200
Beets Staked Sonic
STS
201
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
202
Zedxion
ZEDXION
203
Railgun
RAIL
204
Avant USD
AVUSD
205
Solayer Staked SOL
SSOL
206
Daku V2
DAKU
207
MindWaveDAO
NILA
208
Staked FRAX
SFRAX
209
Reservoir rUSD
RUSD
210
Resupply USD
REUSD
211
Usual ETH
ETH0
212
Ardor
ARDR
213
TOKPIE
TKP
214
Steakhouse ETH Morpho Vault
STEAKETH
215
DIA
DIA
216
Bifrost
BFC
217
Restaked Swell ETH
RSWETH
218
EUR CoinVertible
EURCV
219
DexTools
DEXT
220
USUALx
USUALX
221
sUSD
SUSD
222
Snowbank
SB
223
Celium
SN51
224
Etherex Liquid Staking Token
REX33
225
Sceptre Staked FLR
SFLR
226
TruFin Staked MATIC
TRUMATIC
227
Universal ETH
UNIETH
228
Level USD
LVLUSD
229
AI Analysis Token
AIAT
230
Ice Open Network
ICE
231
Ankr Staked ETH
ANKRETH
232
Zeus Network zBTC
ZBTC
233
Yield Optimizer ETH
YOETH
234
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
235
MNEE USD Stablecoin
MNEE
236
Bitcoin on Katana
BTCK
237
Iagon
IAG
238
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
239
Staked Frax USD
SFRXUSD
240
Advertise Coin
ADCO
241
Hunt
HUNT
242
Qkacoin
QKA
243
Bit2Me
B2M
244
Ridges AI
SN62
245
Gemini Dollar
GUSD
246
SaaSGo
SAAS
247
cUSDC
CUSDC
248
TruFin Staked APT
TRUAPT
249
Bedrock BTC
BRBTC
250
Fair and Free
FAIR3
251
Elastos
ELA
252
Hydration
HDX
253
Bonk Staked SOL
BONKSOL
254
Looped Hype
LHYPE
255
Nirvana ANA
ANA
256
Lista USD
LISUSD
257
QANplatform
QANX
258
Kyros Restaked SOL
KYSOL
259
Keep Network
KEEP
260
Targon
SN4
261
Liquity USD
LUSD
262
Cronos zkEVM CRO
ZKCRO
263
Renzo Restaked SOL
EZSOL
264
Ekubo Protocol
EKUBO
265
Metronome Synth ETH
MSETH
266
Big Dog Fink
BINK
267
Hyperbeat Ultra HYPE
HBHYPE
268
Peapods Finance
PEAS
269
BUSD
BUSD
270
ynETH MAX
YNETHX
271
Matrixdock Gold
XAUM
272
SX Network
SX
273
Liqwid Finance
LQ
274
Unity
UTY
275
Austin Capitals
AUX
276
BYUSD
BYUSD
277
Web 3 Dollar
USD3
278
MMX
MMX
279
Ket
KET
280
Decentralized Social
DESO
281
Escoin
ELG
282
SuperWalk GRND
GRND
283
Infrared BGT
IBGT
284
Liquity BOLD
BOLD
285
Stader MaticX
MATICX
286
VeraOne
VRO
287
Strike
STRIKE
288
Elixir Staked deUSD
SDEUSD
289
MEDXT
MEDXT
290
Maxi PayFi Strategy Token
MPST
291
Hive Dollar
HBD
292
Lift Dollar
USDL
293
Wrapped XRP
WXRP
294
Celo Dollar
CUSD
295
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
296
sETH
SETH
297
Medibloc
MED
298
BENQI
QI
299
CorgiAI
CORGIAI
300
Hex Trust USD
USDX
301
HairDAO
HAIR
302
Lucky Moon
LUCKYMOON
303
ETH Strategy
STRAT
304
Alpha Quark
AQT
305
BiLira
TRYB
306
Thala APT
THAPT
307
CJournal
CJL
308
Vertical AI
VERTAI
309
Empyreal
EMP
310
Mossland
MOC
311
Wrapped Zedxion
WZEDX
312
Gyroscope GYD
GYD
313
Monerium EUR emoney
EURE
314
Ampleforth
AMPL
315
Modulr
EMDR
316
STON
STON
317
Chainflip
FLIP
318
AU79
AU79
319
Nest Basis Vault
NBASIS
320
StandX DUSD
DUSD
321
c8ntinuum
CTM
322
Cudos
CUDOS
323
CargoX
CXO
324
Loan Protocol
LOAN
325
GraphAI
GAI
326
Coinmetro
XCM
327
Rings scBTC
SCBTC
328
Anvil
ANVL
329
Stronghold Staked SOL
STRONGSOL
330
Hypha Staked AVAX
STAVAX
331
Equilibria Finance ePENDLE
EPENDLE
332
Abster
ABSTER
333
Derive
DRV
334
YieldNest Restaked ETH
YNETH
335
Wrapped QUIL
QUIL
336
MAI
MIMATIC
337
XPLA
XPLA
338
Mavryk Network
MVRK
339
Foom
FOOM
340
Dacxi
DXI
341
cDAI
CDAI
342
POL Staked WBERA
SWBERA
343
Firmachain
FCT
344
Apraemio
APRA
345
Bitcoin Limited Edition
BTCLE
346
Kofi Aptos
KAPT
347
GXChain
GXC
348
PinkSale
PINKSALE
349
Law Blocks
LBT
350
VedoraAI
VED
351
Kleros
PNK
352
BitMEX
BMEX
353
Shardus
ULT
354
Staked Level USD
SLVLUSD
355
Scout Protocol Token
DEV
356
ynBNB MAX
YNBNBX
357
Laine Staked SOL
LAINESOL
358
Eggle Energy
ENG
359
Unit Solana
USOL
360
Spring Staked SUI
SSUI
361
Cortex
CX
362
Groestlcoin
GRS
363
Private Aviation Finance Token
CINO
364
Edu3Games
EGN
365
Beincom
BIC
366
sDOLA
SDOLA
367
MetFi
METFI
368
inSure DeFi
SURE
369
ThunderCore
TT
370
SparkDEX
SPRK
371
dYdX
ETHDYDX
372
Elephant Money
ELEPHANT
373
Aegis YUSD
YUSD
374
DIMO
DIMO
375
Fartboy
$FARTBOY
376
QuStream
QST
377
Aster Staked USDF
ASUSDF
378
EnKryptedAI
KRAI
379
Myro
$MYRO
380
The Invincible Game Token
IGGT
381
Clash of Lilliput
COL
382
PURPLE PEPE
PURPE
383
Electronic USD
EUSD
384
General Impressions
GEN
385
Gradients
SN56
386
Caliber
CAL50
387
XT Stablecoin XTUSD
XTUSD
388
AhaToken
AHT
389
Alchemix
ALCX
390
Proprietary Trading Network
SN8
391
Aquarius
AQUA
392
Automata
ATA
393
Lido Staked SOL
STSOL
394
Noon USN
USN
395
PumpMeme
PM
396
Thought
THT
397
WEMIX Dollar
WEMIX$
398
Medical Intelligence
MEDI
399
Hanu Yokia
HANU
400
AllUnity EUR
EURAU
401
AITV
AITV
402
Fulcrom
FUL
403
AtomOne
ATONE
404
MITCH
IDRAWLINE
405
MorpheusAI
MOR
406
Frax Price Index Share
FPIS
407
NFTX
NFTX
408
Fantom Bomb
FBOMB
409
GUSD
GUSD
410
AMATERASU OMIKAMI
OMIKAMI
411
Staked USN
SUSN
412
Stride Staked Atom
STATOM
413
PowerSnookerCoin
PSC
414
Alpha City
AMETA
415
Hyperwave HLP
HWHLP
416
Hypurr Fun
HFUN
417
TruFin Staked NEAR
TRUNEAR
418
Wanchain
WAN
419
World Friendship Cash
WFCA
420
Based ETH
BSDETH
421
StakeStone Berachain Vault Token
BERASTONE
422
GENIUS AI
GNUS
423
Torus
TORUS
424
flexUSD
FLEXUSD
425
Aura BAL
AURABAL
426
Onocoy Token
ONO
427
ChainBounty
BOUNTY
428
DeGate
DG
429
EquitEdge
EEG
430
Hyperpigmentation
$HYPER
431
Penpie
PNP
432
Infinitar Governance Token
IGT
433
Altcoinist Token
ALTT
434
Nockchain
NOCK
435
Bigcoin
BIG
436
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
WAETHLIDOWSTETH
437
Foxy
FOXY
438
TOPIA
TOPIA
439
Spectre AI
SPECTRE
440
Maya Protocol
CACAO
441
PEPPER
PEPPER
442
Shadow Token
SHDW
443
PUP Token
PUP
444
BurnedFi
BURN
445
Aladdin DAO
ALD
446
Novem Gold Token
NNN
447
Step Finance
STEP
448
Kraken Wrapped BTC
KBTC
449
Metacade
MCADE
450
Sentre
SNTR
451
Caesar
CAESAR
452
Ethix
ETHIX
453
Unagi Token
UNA
454
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
WAETHLIDOGHO
455
AS Roma Fan Token
ASR
456
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
457
Jambo
J
458
BOTXCOIN
BOTX
459
Nexora
NEX
460
Wrapped RBNT
WRBNT
461
Afreum
AFR
462
AxonDAO Governance Token
AXGT
463
Staked UTY
YUTY
464
GKHAN
GKN
465
Glidr
GLIDR
466
GoGoPool
GGP
467
TruFin Staked INJ
TRUINJ
468
district0x
DNT
469
Araracoin
ARARA
470
The Innovation Game
TIG
471
EURA
EURA
472
Codec Flow
CODEC
473
Wrapped Mantle
WMNT
474
XBorg
XBG
475
Metronome Synth USD
MSUSD
476
IlluminatiCoin
NATI
477
Bitget Staked SOL
BGSOL
478
cBAT
CBAT
479
Yield Optimizer USD
YOUSD
480
Wecan
WECAN
481
RealToken Ecosystem Governance
REG
482
MOE
MOE
483
Cryptex Finance
CTX
484
Eggs Finance
EGGS
485
Impossible Finance Launchpad
IDIA
486
Score
SN44
487
Stader BNBx
BNBX
488
Holdstation
HOLD
489
Saito
SAITO
490
Kled AI
KLED
491
ADO Protocol
ADO
492
V2EX
V2EX
493
THORSwap
THOR
494
Feisty Doge NFT
NFD
495
XSGD
XSGD
496
iota
SN9
497
DeFiChain
DFI
498
Streamr
DATA
499
InfinitiCoin
INCO
500
Ledger AI
LEDGER
501
BitmapPunks
BMP
502
LOCK IN
LOCKIN
503
Re7 WETH
RE7WETH
504
NUMINE Token
NUMI
505
AMO Coin
AMO
506
Nuvola Digital
NVL
507
SYMMIO
SYMM
508
WINK
WINK
509
BitMind
SN34
510
Quitcoin
QC
511
Flare Staked Ether
FLRETH
512
Miracle Play
MPT
513
Rupiah Token
IDRT
514
Asymmetry USDaf
USDAF
515
Beefy
BIFI
516
ThetaDrop
TDROP
517
DexNet
DEXNET
518
The Bitcoin Mascot
BITTY
519
Polycule
PCULE
520
OpenKaito
SN5
521
Fuzzybear
FUZZY
522
Eafin
EAFIN
523
Faith Tribe
FTRB
524
Thales
THALES
525
Strategic Solana Reserve
SSR
526
TERA
TERA
527
Alien Base
ALB
528
Nacho the Kat
NACHO
529
LooPIN Network
LOOPIN
530
TikTrix
TRIX
531
KEY
KEY
532
Wrapped STEAMX
WSTEAMX
533
Amnis Staked Aptos Coin
STAPT
534
Dippy
SN11
535
Wrapped Aave Gnosis wstETH
WAGNOWSTETH
536
Gradient
GRAY
537
Summer Point Token
SUMX
538
ASK SPLAT
SPLAT
539
Berachain Staked ETH
BERAETH
540
dForce USD
USX
541
Shadow Liquid Staking Token
X33
542
Wrapped gBera
WGBERA
543
JumpToken
JMPT
544
Wrapped Aave Base GHO
WABASGHO
545
Rhetor
RT
546
GIGAETH
GETH
547
Pepper Meme
PEPPER
548
StakeWise
SWISE
549
Orby Network USC Stablecoin
USC
550
BMX
BMX
551
Basenji
BENJI
552
Streamr XDATA
XDATA
553
HERBCOIN
HERB
554
PiP
PIP
555
PIXL
PIXL
556
Nest Treasury Vault
NTBILL
557
BFG Token
BFG
558
Data Universe
SN13
559
Singularry
SINGULARRY
560
YUSD Stablecoin
YUSD
561
Veno Finance
VNO
562
SPARTA
SPARTA
563
Astera USD
ASUSD
564
Efinity
EFI
565
WaterNeuron
WTN
566
TRUE
TRUE
567
Patience Token
PATIENCE
568
michi
$MICHI
569
Fidu
FIDU
570
Agent Hustle
HUSTLE
571
Tectonic
TONIC
572
Blood Crystal
BC
573
Everybody
HOLD
574
LocalCoinSwap
LCS
575
lmeow
LMEOW
576
Ecoin
ECOIN
577
BRACKY
BRACKY
578
Salute
SLT
579
Toby ToadGod
TOBY
580
Alchemix USD
ALUSD
581
KONDUX
KNDX
582
69420
69420
583
Magpie
MGP
584
Frontier
FRONT
585
Green
GREEN
586
Origin Sonic
OS
587
Midas mBASIS
MBASIS
588
Measurable Data
MDT
589
Gold DAO
GOLDAO
590
Juventus Fan Token
JUV
591
Comtech Gold
CGO
592
Diamond
DMD
593
Tokemak
TOKE
594
Drop Staked NTRN
DNTRN
595
Liquid Mercury
MERC
596
Qubit
QBIT
597
Opus
OPUS
598
Vestra DAO
VSTR
599
Anzens USDA
USDA
600
Apex
SN1
601
Observer
OBSR
602
Helium IOT
IOT
603
Switch Token
SWITCH
604
Resupply
RSUP
605
Augur
REP
606
NOVA
SN68
607
Pocketcoin
PKOIN
608
DarkPino
DPINO
609
sETH2
SETH2
610
DoubleUp
UP
611
Bitcast
SN93
612
Dragonchain
DRGN
613
Staked Aria Premier Launch
STAPL
614
Nest Alpha Vault
NALPHA
615
RIFT AI
RIFT
616
TEDDY BEAR
BEAR
617
Candle TV
CANDLE
618
Galatasaray Fan Token
GAL
619
Agent Virtual Machine
AVM
620
Mizar
MZR
621
Spectra
SPECTRA
622
USSI
USSI
623
Coupon Assets
CA
624
1000x by Virtuals
1000X
625
Cryptocurrency Coin
CRYPTO
626
MetaMask USD
MUSD
627
Metahero
HERO
628
Bitcoin Gold
BTG
629
Aurory
AURY
630
ALLINDOGE
ALLINDOGE
631
Wrapped Cygnus USD
WCGUSD
632
Grin
GRIN
633
ESV Capital
ESVC
634
Pirate Nation Token
PIRATE
635
Solayer USD
SUSD
636
Zedxion USDZ
USDZ
637
mini
MINI
638
Asymmetry Finance
ASF
639
MAX
MAX
640
X1000
X1000
641
Gugo
GUGO
642
LumiWave
LWA
643
1GUY
1GUY
644
ReadyAI
SN33
645
Project89
PROJECT89
646
Atletico Madrid Fan Token
ATM
647
RCH Token
RCH
648
LiquidLaunch
LIQD
649
Polaris Share
POLA
650
Qubitcoin
QTC
651
uTON
UTON
652
Wrapped stkscUSD
WSTKSCUSD
653
Steam22
STM
654
Pinto
PINTO
655
Graphite
SN43
656
4Chan
4CHAN
657
NextPlace
SN48
658
King Protocol
KING
659
Predi by Virtuals
PREDI
660
Wise
WISE
661
Chain Games
CHAIN
662
TAOHash
SN14
663
Goldcoin
GLC
664
FROK
FROK
665
USDu
USDU
666
CHEDDA
CHDD
667
FARTFUL
FARTFUL
668
Christ Is King
CIK
669
Hatch
HATCH
670
CFGI
CFGI
671
Session Token
SESH
672
dHEDGE DAO
DHT
673
Drop Staked ATOM
DATOM
674
Indigo Protocol iUSD
IUSD
675
YETI
YETI
676
ArAIstotle
FACY
677
Galeon
GALEON
678
BRLA Digital BRLA
BRLA
679
BountyMarketCap
BMC
680
Plume USD
PUSD
681
Origin Dollar
OUSD
682
Louie
LOUIE
683
xSUSHI
XSUSHI
684
League of Kingdoms
LOKA
685
bemo Staked TON
STTON
686
Midas mTBILL
MTBILL
687
ReachX Mainnet
RX
688
Memetern
MXT
689
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund
HLSCOPE
690
MileVerse
MVC
691
Rizzmas
RIZZMAS
692
Wrapped Origin Sonic
WOS
693
Aria Premier Launch
APL
694
Mistery
MERY
695
Otherworld
OWN
696
Steem Dollars
SBD
697
Pineapple
PAPPLE
698
Dexalot
ALOT
699
Counterparty
XCP
700
Karmacoin
KARMA
701
Sturdy
SN10
702
Jeff
JEFF
703
Nest Institutional Vault
NINSTO
704
Mettalex
MTLX
705
Hermetica USDh
USDH
706
Poop
POOP
707
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
708
Reverse Unit Bias
RUB
709
ParagonsDAO
PDT
710
Bonzo Finance
BONZO
711
UIUI
UI
712
Chrema Coin
CRMC
713
BeethovenX sFTMX
SFTMX
714
Zenon
ZNN
715
Galaxia
GXA
716
Moon Rocks
MROCKS
717
Scratch
$SCRATCH
718
Contango
TANGO
719
GYEN
GYEN
720
MixMarvel
MIX
721
HUSD
HUSD
722
Zeus
SN18
723
Moolah
MOOLAH
724
Chili Coin
CHI
725
Wrapped AyeAyeCoin
WAAC
726
Dojo
SN52
727
Skey Network
SKEY
728
DOGSHIT
DOGSHIT
729
UNCX Network
UNCX
730
Quantoz USDQ
USDQ
731
Xandeum
XAND
732
Cedar
CDR
733
OPEN Ticketing Ecosystem
OPN
734
Bitcoin Diamond
BCD
735
Cerebrum DAO
NEURON
736
Anzen Staked USDz
SUSDZ
737
Arianee
ARIA20
738
Divergence Protocol
DIVER
739
Sentinel
P2P
740
SHUI CFX
SCFX
741
Adappter
ADP
742
Jesus Coin
JESUS
743
Zenko Protocol
ZENKO
744
Hipo Governance Token
HPO
745
Bodega
BODEGA
746
Ref Finance
REF
747
Pallapay
PALLA
748
Hippius
SN75
749
Increment Staked FLOW
STFLOW
750
Turbos Finance
TURBOS
751
Nash
NEX
752
AISM FAITH TOKEN
AISM
753
ZTX
ZTX
754
b14g dualCORE
DUALCORE
755
HyperChainX
HPX
756
Altered State Machine
ASTO
757
Kiwi
KIWI
758
Strawberry AI
BERRY
759
alright buddy
BUDDY
760
cUNI
CUNI
761
Liquidity
SN77
762
Indexy
I
763
WHALE
WHALE
764
LeisureMeta
LM
765
JOBCOIN
JOBCOIN
766
renBTC
RENBTC
767
DeFiGeek Community Japan
TXJP
768
Valinity
VY
769
Dinero
DINERO
770
Hoge Finance
HOGE
771
Manta mETH
METH
772
DOUBT
DOUBT
773
Shrapnel
SHRAP
774
Sally A1C
A1C
775
Grape
GRP
776
Ethy AI
ETHY
777
Worlds First Memecoin
LOLCOIN
778
GOUT
GOUT
779
LushAI
LUSH
780
Ouroboros
ORX
781
Good Person Coin
GPCX
782
Wrapped HLP
WHLP
783
Felysyum
FELY
784
Diem
DIEM
785
Delta Exchange
DETO
786
Muse DAO
MUSE
787
Polly
POLLY
788
Balanced Dollars
BNUSD
789
Roaring Kitty
ROAR
790
Solcasino Token
SCS