Na temelju vašeg predviđanja, Netflix xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 133.33 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Netflix xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 139.9965 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za NFLXX je $ 146.9963 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za NFLXX je $ 154.3461 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za NFLXX u 2029. je $ 162.0634 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za NFLXX u 2030. je $ 170.1666 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Netflix xStock mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 277.1834.

U 2050. godini, cijena Netflix xStock mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 451.5027.