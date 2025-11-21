Na temelju vašeg predviđanja, MicroStrategy xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 177.01 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, MicroStrategy xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 185.8605 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za MSTRX je $ 195.1535 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za MSTRX je $ 204.9112 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MSTRX u 2029. je $ 215.1567 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MSTRX u 2030. je $ 225.9145 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena MicroStrategy xStock mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 367.9910.

U 2050. godini, cijena MicroStrategy xStock mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 599.4186.