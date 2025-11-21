Na temelju vašeg predviđanja, Mastercard xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 535.3 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Mastercard xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 562.0649 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za MAX je $ 590.1682 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za MAX je $ 619.6766 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MAX u 2029. je $ 650.6604 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MAX u 2030. je $ 683.1935 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Mastercard xStock mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,112.8502.

U 2050. godini, cijena Mastercard xStock mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,812.7157.