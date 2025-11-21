Lybra (LBR) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Lybra predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će LBR rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Lybra
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Lybra
Lybra Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Lybra (LBR) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Lybra bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.004177 u 2025.

Lybra (LBR) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Lybra bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.004386 u 2026.

Lybra (LBR) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za LBR je $ 0.004606 sa stopom rasta od 10.25%.

Lybra (LBR) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za LBR je $ 0.004836 sa stopom rasta od 15.76%.

Lybra (LBR) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za LBR u 2029. je $ 0.005078 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Lybra (LBR) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za LBR u 2030. je $ 0.005332 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Lybra (LBR) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Lybra mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.008685.

Lybra (LBR) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Lybra mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.014147.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.004177
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004386
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004606
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004836
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005078
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005332
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005598
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005878
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.006172
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006481
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006805
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007145
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007502
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007878
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008271
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008685
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Lybra za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.004177
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.004178
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.004181
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.004195
    0.41%
Predviđanje cijene Lybra (LBR) za danas

Predviđena cijene LBR dana November 21, 2025(Danas), je $0.004177. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Lybra (LBR) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene LBR, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.004178. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Lybra (LBR) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za LBR, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.004181. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Lybra (LBR) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena LBR iznosi $0.004195. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Lybra

--

$ 177.04K
$ 177.04K$ 177.04K

42.37M
42.37M 42.37M

Najnovija LBR cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za LBR iznosi 42.37M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 177.04K.

Povijesna cijena Lybra

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Lybra stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Lybra je 0.004177USD. Količina u optjecaju Lybra(LBR) je 42.37M LBR, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $177,043.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -17.46%
    $ -0.000884
    $ 0.005064
    $ 0.003952
  • 7 dana
    -23.84%
    $ -0.000996
    $ 0.012418
    $ 0.003663
  • 30 dana
    -68.02%
    $ -0.002841
    $ 0.012418
    $ 0.003663
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Lybra pokazao je kretanje cijene od $-0.000884, odražavajući promjenu vrijednosti od -17.46%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Lybra trgovan je po najvišoj cijeni od $0.012418 i najnižoj cijeni od $0.003663. Svjedočio je promjeni cijene od -23.84%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal LBR za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Lybra je doživio promjenu od -68.02%, odražavajući približno $-0.002841 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene LBR.

Kako radi modul za predviđanje cijene Lybra (LBR)?

Modul za predviđanje cijene Lybra je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene LBR na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Lybra tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu LBR, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Lybra. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost LBR.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah LBR kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Lybra.

Zašto je predviđanje cijena LBR važno?

Predviđanje cijene LBR ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u LBR sada?
Prema vašim predviđanjima, LBR će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za LBR sljedeći mjesec?
Prema Lybra (LBR) alatu za predviđanje cijene, predviđena LBR cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 LBR u 2026. godini?
Cijena 1 Lybra (LBR) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, LBR će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za LBR u 2027. godini?
Predviđa se da će Lybra (LBR) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 LBR do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za LBR u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Lybra (LBR) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za LBR u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Lybra (LBR) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 LBR u 2030. godini?
Cijena 1 Lybra (LBR) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, LBR će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je LBR predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Lybra (LBR) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 LBR do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.