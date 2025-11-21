Na temelju vašeg predviđanja, Kraken Wrapped BTC bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 86,942 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Kraken Wrapped BTC bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 91,289.1 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za KBTC je $ 95,853.5550 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za KBTC je $ 100,646.2327 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za KBTC u 2029. je $ 105,678.5443 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za KBTC u 2030. je $ 110,962.4716 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Kraken Wrapped BTC mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 180,746.1737.

U 2050. godini, cijena Kraken Wrapped BTC mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 294,416.4712.