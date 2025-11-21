Na temelju vašeg predviđanja, KONA bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 28.05 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, KONA bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 29.4525 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za KONA je $ 30.9251 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za KONA je $ 32.4713 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za KONA u 2029. je $ 34.0949 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za KONA u 2030. je $ 35.7996 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena KONA mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 58.3139.

U 2050. godini, cijena KONA mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 94.9872.