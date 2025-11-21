Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Kinetiq Staked HYPE predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će KHYPE rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Kinetiq Staked HYPE
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Kinetiq Staked HYPE
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
Kinetiq Staked HYPE Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Kinetiq Staked HYPE bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 37.89 u 2025.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Kinetiq Staked HYPE bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 39.7845 u 2026.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za KHYPE je $ 41.7737 sa stopom rasta od 10.25%.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za KHYPE je $ 43.8624 sa stopom rasta od 15.76%.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za KHYPE u 2029. je $ 46.0555 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za KHYPE u 2030. je $ 48.3583 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Kinetiq Staked HYPE mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 78.7705.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Kinetiq Staked HYPE mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 128.3089.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 37.89
    0.00%
  • 2026
    $ 39.7845
    5.00%
  • 2027
    $ 41.7737
    10.25%
  • 2028
    $ 43.8624
    15.76%
  • 2029
    $ 46.0555
    21.55%
  • 2030
    $ 48.3583
    27.63%
  • 2031
    $ 50.7762
    34.01%
  • 2032
    $ 53.3150
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 55.9807
    47.75%
  • 2034
    $ 58.7798
    55.13%
  • 2035
    $ 61.7188
    62.89%
  • 2036
    $ 64.8047
    71.03%
  • 2037
    $ 68.0449
    79.59%
  • 2038
    $ 71.4472
    88.56%
  • 2039
    $ 75.0196
    97.99%
  • 2040
    $ 78.7705
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Kinetiq Staked HYPE za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 37.89
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 37.8951
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 37.9263
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 38.0457
    0.41%
Predviđanje cijene Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) za danas

Predviđena cijene KHYPE dana November 21, 2025(Danas), je $37.89. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene KHYPE, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $37.8951. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za KHYPE, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $37.9263. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena KHYPE iznosi $38.0457. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Kinetiq Staked HYPE

--
----

--

$ 1.24B
$ 1.24B$ 1.24B

32.61M
32.61M 32.61M

--
----

--

Najnovija KHYPE cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za KHYPE iznosi 32.61M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 1.24B.

Povijesna cijena Kinetiq Staked HYPE

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Kinetiq Staked HYPE stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Kinetiq Staked HYPE je 37.89USD. Količina u optjecaju Kinetiq Staked HYPE(KHYPE) je 32.61M KHYPE, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $1,235,559,550.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    1.41%
    $ 0.527244
    $ 39.88
    $ 37.36
  • 7 dana
    -0.45%
    $ -0.172024
    $ 41.4614
    $ 36.5956
  • 30 dana
    -0.20%
    $ -0.076806
    $ 41.4614
    $ 36.5956
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Kinetiq Staked HYPE pokazao je kretanje cijene od $0.527244, odražavajući promjenu vrijednosti od 1.41%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Kinetiq Staked HYPE trgovan je po najvišoj cijeni od $41.4614 i najnižoj cijeni od $36.5956. Svjedočio je promjeni cijene od -0.45%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal KHYPE za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Kinetiq Staked HYPE je doživio promjenu od -0.20%, odražavajući približno $-0.076806 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene KHYPE.

Kako radi modul za predviđanje cijene Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)?

Modul za predviđanje cijene Kinetiq Staked HYPE je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene KHYPE na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Kinetiq Staked HYPE tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu KHYPE, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Kinetiq Staked HYPE. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost KHYPE.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah KHYPE kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Kinetiq Staked HYPE.

Zašto je predviđanje cijena KHYPE važno?

Predviđanje cijene KHYPE ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u KHYPE sada?
Prema vašim predviđanjima, KHYPE će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za KHYPE sljedeći mjesec?
Prema Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) alatu za predviđanje cijene, predviđena KHYPE cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 KHYPE u 2026. godini?
Cijena 1 Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, KHYPE će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za KHYPE u 2027. godini?
Predviđa se da će Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 KHYPE do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za KHYPE u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za KHYPE u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 KHYPE u 2030. godini?
Cijena 1 Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, KHYPE će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je KHYPE predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 KHYPE do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.