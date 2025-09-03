Predviđanje cijene Ket
Pitaš se što budućnost nosi za Ket (KET)?
Zanima te koliko bi KET mogao vrijediti 2025., 2026. ili čak do 2050. godine? Naš alat za predviđanje cijena Ket daje ti moć da istražiš potencijalne ciljane cijene na temelju mišljenja korisnika i tržišnih trendova. Stranica ti omogućuje vizualizaciju budućih scenarija cijena unosom postotka rasta, pozitivnog ili negativnog i trenutnim izračunavanjem kako bi se vrijednost Ket mogla razvijati tijekom vremena. Ova interaktivna značajka omogućuje ti praćenje različitih putanja rasta i razmatranje različitih tržišnih uvjeta prilikom postavljanja tvojih osobnih predviđanja cijena ili ciljeva.
Unesi svoje predviđanje rasta cijene KET
Unesite svoj postotak predviđene cijene i odmah istražite trendove cijena. (Odricanje od odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na unosu korisnika.)
Predviđanje cijene Ket od 2025. do 2050. godine
Prema tvom predviđanju cijene Ket, očekuje se da će se vrijednost KET promijeniti za 238.64%, dosežući cijenu od 0.132494 USD do 2050. godine.
- 2025$ 0.0391250.00%
- 2026$ 0.0410825.00%
- 2030$ 0.04993527.63%
- 2040$ 0.081340107.89%
- 2050$ 0.132494238.64%
2025, cijena Ket bi potencijalno mogla dostići promjenu od 0.00%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.039125 USD.Predviđanje cijene Ket (KET) za 2026
2026, cijena Ket bi potencijalno mogla dostići promjenu od 5.00%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.041082 USD.Predviđanje cijene Ket (KET) za 2030
2030, cijena Ket bi potencijalno mogla dostići promjenu od 27.63%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.049935 USD.Predviđanje cijene Ket (KET) za 2040
2040, cijena Ket bi potencijalno mogla dostići promjenu od 107.89%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.081340 USD.Predviđanje cijene Ket (KET) za 2050
2050, cijena Ket bi potencijalno mogla dostići promjenu od 238.64%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.132494 USD.
Kratkoročno predviđanje cijene Ket za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana
- September 3, 2025(Danas)$ 0.0391250.00%
- September 4, 2025(Sutra)$ 0.0391310.01%
- September 10, 2025(Ovaj tjedan)$ 0.0391630.10%
- October 3, 2025(30 dana)$ 0.0392860.41%
Predviđena cijene KET dana September 3, 2025(Danas), je $0.039125. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.
Za September 4, 2025(Sutra), predviđanje cijene KET, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.039131. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.
Do September 10, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za KET, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.039163. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.
Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena KET iznosi $0.039286. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.
Povijesna cijena Ket
Prema posljednjim podacima prikupljenim na Ket stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Ket je 0.03912594USD. Količina u optjecaju Ket(KET) je 1.00B KET, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $38.91M.
- 24 sata-0.10%$ --$ 0.039700$ 0.037576
- 7 dana-24.32%$ -0.009517$ 0.198496$ 0.037186
- 30 dana-80.30%$ -0.031420$ 0.198496$ 0.037186
U posljednja 24 sata, Ket pokazao je kretanje cijene od $--, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.10%.
Tijekom posljednjih 7 dana, Ket trgovan je po najvišoj cijeni od $0.198496 i najnižoj cijeni od $0.037186. Svjedočio je promjeni cijene od -24.32%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal KET za daljnje kretanje na tržištu.
Prošli mjesec, Ket je doživio promjenu od -80.30%, odražavajući približno $-0.031420 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene KET.
Kako radi modul za predviđanje cijene Ket (KET)?
Modul za predviđanje cijene Ket je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene KET na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.
Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Ket tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.
Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu KET, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.
Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Ket. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.
Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost KET.
Tehnički indikatori za predviđanje cijena
Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:
Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.
Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.
Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah KET kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.
Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Ket.
Zašto je predviđanje cijena KET važno?
Predviđanje cijene KET ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:
Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.
Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.
Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.
Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.
Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.
Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.
Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.
Odricanje od odgovornosti
Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.
Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.
Cijena Ket uživo
Ket trenutačno se trguje po 0.03912594 USD. Ima tržišnu kapitalizaciju od 38.91M USD i 24-satni obujam trgovanja od 0.00 USD. Istraži više podataka na MEXC stranici s cijenama KET uživo.
Koristeći statistiku cijena Ket uživo, korisnici mogu analizirati trenutne tržišne trendove i predvidjeti kratkoročna i dugoročna kretanja cijena. Uz podatke u stvarnom vremenu na dohvat ruke, možeš donositi informirane odluke i steći uvid u potencijalna buduća predviđanja cijena za Ket.
