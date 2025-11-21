Na temelju vašeg predviđanja, Honeywell xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 186.77 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Honeywell xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 196.1085 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za HONX je $ 205.9139 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za HONX je $ 216.2096 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za HONX u 2029. je $ 227.0201 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za HONX u 2030. je $ 238.3711 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Honeywell xStock mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 388.2814.

U 2050. godini, cijena Honeywell xStock mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 632.4695.