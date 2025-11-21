GT3 Finance (GT3) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte GT3 Finance predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će GT3 rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za GT3 Finance
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene GT3 Finance
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
GT3 Finance Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

GT3 Finance (GT3) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, GT3 Finance bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.004762 u 2025.

GT3 Finance (GT3) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, GT3 Finance bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.005001 u 2026.

GT3 Finance (GT3) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za GT3 je $ 0.005251 sa stopom rasta od 10.25%.

GT3 Finance (GT3) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za GT3 je $ 0.005513 sa stopom rasta od 15.76%.

GT3 Finance (GT3) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za GT3 u 2029. je $ 0.005789 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

GT3 Finance (GT3) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za GT3 u 2030. je $ 0.006078 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

GT3 Finance (GT3) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena GT3 Finance mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.009901.

GT3 Finance (GT3) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena GT3 Finance mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.016128.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.004762
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005001
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005251
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005513
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005789
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006078
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006382
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006701
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.007037
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007388
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007758
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008146
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008553
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008981
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009430
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009901
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene GT3 Finance za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.004762
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.004763
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.004767
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.004782
    0.41%
Predviđanje cijene GT3 Finance (GT3) za danas

Predviđena cijene GT3 dana November 21, 2025(Danas), je $0.004762. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene GT3 Finance (GT3) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene GT3, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.004763. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene GT3 Finance (GT3) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za GT3, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.004767. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene GT3 Finance (GT3) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena GT3 iznosi $0.004782. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena GT3 Finance

--
----

--

$ 751.76K
$ 751.76K$ 751.76K

157.85M
157.85M 157.85M

--
----

--

Najnovija GT3 cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za GT3 iznosi 157.85M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 751.76K.

Povijesna cijena GT3 Finance

Prema posljednjim podacima prikupljenim na GT3 Finance stranici s cijenama uživo, trenutna cijena GT3 Finance je 0.004762USD. Količina u optjecaju GT3 Finance(GT3) je 157.85M GT3, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $751,763.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -2.06%
    $ -0.000100
    $ 0.005311
    $ 0.004734
  • 7 dana
    -17.17%
    $ -0.000817
    $ 0.005750
    $ 0.004734
  • 30 dana
    -17.00%
    $ -0.000810
    $ 0.005750
    $ 0.004734
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, GT3 Finance pokazao je kretanje cijene od $-0.000100, odražavajući promjenu vrijednosti od -2.06%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, GT3 Finance trgovan je po najvišoj cijeni od $0.005750 i najnižoj cijeni od $0.004734. Svjedočio je promjeni cijene od -17.17%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal GT3 za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, GT3 Finance je doživio promjenu od -17.00%, odražavajući približno $-0.000810 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene GT3.

Kako radi modul za predviđanje cijene GT3 Finance (GT3)?

Modul za predviđanje cijene GT3 Finance je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene GT3 na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za GT3 Finance tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu GT3, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu GT3 Finance. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost GT3.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah GT3 kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal GT3 Finance.

Zašto je predviđanje cijena GT3 važno?

Predviđanje cijene GT3 ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u GT3 sada?
Prema vašim predviđanjima, GT3 će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za GT3 sljedeći mjesec?
Prema GT3 Finance (GT3) alatu za predviđanje cijene, predviđena GT3 cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 GT3 u 2026. godini?
Cijena 1 GT3 Finance (GT3) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, GT3 će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za GT3 u 2027. godini?
Predviđa se da će GT3 Finance (GT3) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 GT3 do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za GT3 u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, GT3 Finance (GT3) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za GT3 u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, GT3 Finance (GT3) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 GT3 u 2030. godini?
Cijena 1 GT3 Finance (GT3) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, GT3 će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je GT3 predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će GT3 Finance (GT3) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 GT3 do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.