Predviđanje cijene Goldilocks DAO
Pitaš se što budućnost nosi za Goldilocks DAO (LOCKS)?
Zanima te koliko bi LOCKS mogao vrijediti 2025., 2026. ili čak do 2050. godine? Naš alat za predviđanje cijena Goldilocks DAO daje ti moć da istražiš potencijalne ciljane cijene na temelju mišljenja korisnika i tržišnih trendova. Stranica ti omogućuje vizualizaciju budućih scenarija cijena unosom postotka rasta, pozitivnog ili negativnog i trenutnim izračunavanjem kako bi se vrijednost Goldilocks DAO mogla razvijati tijekom vremena. Ova interaktivna značajka omogućuje ti praćenje različitih putanja rasta i razmatranje različitih tržišnih uvjeta prilikom postavljanja tvojih osobnih predviđanja cijena ili ciljeva.
Unesi svoje predviđanje rasta cijene LOCKS
Unesite svoj postotak predviđene cijene i odmah istražite trendove cijena. (Odricanje od odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na unosu korisnika.)
Predviđanje cijene Goldilocks DAO od 2025. do 2050. godine
Prema tvom predviđanju cijene Goldilocks DAO, očekuje se da će se vrijednost LOCKS promijeniti za 238.64%, dosežući cijenu od 0.043391 USD do 2050. godine.
- 2025$ 0.0128130.00%
- 2026$ 0.0134545.00%
- 2030$ 0.01635327.63%
- 2040$ 0.026638107.89%
- 2050$ 0.043391238.64%
2025, cijena Goldilocks DAO bi potencijalno mogla dostići promjenu od 0.00%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.012813 USD.Predviđanje cijene Goldilocks DAO (LOCKS) za 2026
2026, cijena Goldilocks DAO bi potencijalno mogla dostići promjenu od 5.00%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.013454 USD.Predviđanje cijene Goldilocks DAO (LOCKS) za 2030
2030, cijena Goldilocks DAO bi potencijalno mogla dostići promjenu od 27.63%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.016353 USD.Predviđanje cijene Goldilocks DAO (LOCKS) za 2040
2040, cijena Goldilocks DAO bi potencijalno mogla dostići promjenu od 107.89%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.026638 USD.Predviđanje cijene Goldilocks DAO (LOCKS) za 2050
2050, cijena Goldilocks DAO bi potencijalno mogla dostići promjenu od 238.64%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.043391 USD.
Kratkoročno predviđanje cijene Goldilocks DAO za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana
- September 4, 2025(Danas)$ 0.0128130.00%
- September 5, 2025(Sutra)$ 0.0128150.01%
- September 11, 2025(Ovaj tjedan)$ 0.0128250.10%
- October 4, 2025(30 dana)$ 0.0128660.41%
Predviđena cijene LOCKS dana September 4, 2025(Danas), je $0.012813. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.
Za September 5, 2025(Sutra), predviđanje cijene LOCKS, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.012815. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.
Do September 11, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za LOCKS, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.012825. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.
Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena LOCKS iznosi $0.012866. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.
Povijesna cijena Goldilocks DAO
Prema posljednjim podacima prikupljenim na Goldilocks DAO stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Goldilocks DAO je 0.01281367USD. Količina u optjecaju Goldilocks DAO(LOCKS) je 0.00 LOCKS, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $0.00.
- 24 sata-0.11%$ --$ 0.012984$ 0.012619
- 7 dana-0.55%$ -0.000071$ 0.013789$ 0.012387
- 30 dana-7.57%$ -0.000970$ 0.013789$ 0.012387
U posljednja 24 sata, Goldilocks DAO pokazao je kretanje cijene od $--, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.11%.
Tijekom posljednjih 7 dana, Goldilocks DAO trgovan je po najvišoj cijeni od $0.013789 i najnižoj cijeni od $0.012387. Svjedočio je promjeni cijene od -0.55%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal LOCKS za daljnje kretanje na tržištu.
Prošli mjesec, Goldilocks DAO je doživio promjenu od -7.57%, odražavajući približno $-0.000970 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene LOCKS.
Kako radi modul za predviđanje cijene Goldilocks DAO (LOCKS)?
Modul za predviđanje cijene Goldilocks DAO je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene LOCKS na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.
Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Goldilocks DAO tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.
Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu LOCKS, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.
Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Goldilocks DAO. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.
Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost LOCKS.
Tehnički indikatori za predviđanje cijena
Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:
Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.
Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.
Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah LOCKS kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.
Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Goldilocks DAO.
Zašto je predviđanje cijena LOCKS važno?
Predviđanje cijene LOCKS ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:
Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.
Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.
Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.
Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.
Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.
Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.
Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.
Česta pitanja (FAQ):
Odricanje od odgovornosti
Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.
Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.
Cijena Goldilocks DAO uživo
Goldilocks DAO trenutačno se trguje po 0.01281367 USD. Ima tržišnu kapitalizaciju od 0.00 USD i 24-satni obujam trgovanja od 0.00 USD. Istraži više podataka na MEXC stranici s cijenama LOCKS uživo.
Koristeći statistiku cijena Goldilocks DAO uživo, korisnici mogu analizirati trenutne tržišne trendove i predvidjeti kratkoročna i dugoročna kretanja cijena. Uz podatke u stvarnom vremenu na dohvat ruke, možeš donositi informirane odluke i steći uvid u potencijalna buduća predviđanja cijena za Goldilocks DAO.
Što misliš o Goldilocks DAO?
Navedi svoje mišljenje da vidiš tržišni konsenzus.
- Vrlo Bullish
- Bullish
- Neutralno
- Bearish
- Vrlo Bearish