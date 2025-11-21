Na temelju vašeg predviđanja, Gold xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 369.87 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Gold xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 388.3635 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za GLDX je $ 407.7816 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za GLDX je $ 428.1707 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za GLDX u 2029. je $ 449.5792 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za GLDX u 2030. je $ 472.0582 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Gold xStock mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 768.9331.

U 2050. godini, cijena Gold xStock mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,252.5111.