Na temelju vašeg predviđanja, Geez PNutz bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.208348 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Geez PNutz bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.218765 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za PNUTZ je $ 0.229703 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za PNUTZ je $ 0.241188 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za PNUTZ u 2029. je $ 0.253248 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za PNUTZ u 2030. je $ 0.265910 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Geez PNutz mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.433140.

U 2050. godini, cijena Geez PNutz mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.705540.