Na temelju vašeg predviđanja, Gamestop xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 20.09 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Gamestop xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 21.0945 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za GMEX je $ 22.1492 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za GMEX je $ 23.2566 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za GMEX u 2029. je $ 24.4195 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za GMEX u 2030. je $ 25.6404 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Gamestop xStock mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 41.7656.

U 2050. godini, cijena Gamestop xStock mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 68.0318.