Na temelju vašeg predviđanja, Gala Music bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.002443 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Gala Music bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.002565 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za MUSIC je $ 0.002693 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za MUSIC je $ 0.002828 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MUSIC u 2029. je $ 0.002970 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MUSIC u 2030. je $ 0.003118 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Gala Music mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.005079.

U 2050. godini, cijena Gala Music mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.008274.