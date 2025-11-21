Flaze Coin (FLAZE) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Flaze Coin predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će FLAZE rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Flaze Coin
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Flaze Coin
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
Flaze Coin Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Flaze Coin (FLAZE) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Flaze Coin bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.002661 u 2025.

Flaze Coin (FLAZE) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Flaze Coin bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.002794 u 2026.

Flaze Coin (FLAZE) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za FLAZE je $ 0.002934 sa stopom rasta od 10.25%.

Flaze Coin (FLAZE) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za FLAZE je $ 0.003081 sa stopom rasta od 15.76%.

Flaze Coin (FLAZE) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za FLAZE u 2029. je $ 0.003235 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Flaze Coin (FLAZE) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za FLAZE u 2030. je $ 0.003397 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Flaze Coin (FLAZE) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Flaze Coin mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.005533.

Flaze Coin (FLAZE) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Flaze Coin mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.009013.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.002661
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002794
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002934
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003081
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003235
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003397
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003567
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003745
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.003932
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004129
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004335
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004552
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004780
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005019
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005270
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005533
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Flaze Coin za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.002661
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.002662
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.002664
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.002672
    0.41%
Predviđanje cijene Flaze Coin (FLAZE) za danas

Predviđena cijene FLAZE dana November 21, 2025(Danas), je $0.002661. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Flaze Coin (FLAZE) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene FLAZE, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.002662. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Flaze Coin (FLAZE) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za FLAZE, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.002664. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Flaze Coin (FLAZE) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena FLAZE iznosi $0.002672. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Flaze Coin

--
----

--

$ 51.28K
$ 51.28K$ 51.28K

19.27M
19.27M 19.27M

--
----

--

Najnovija FLAZE cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za FLAZE iznosi 19.27M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 51.28K.

Povijesna cijena Flaze Coin

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Flaze Coin stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Flaze Coin je 0.002661USD. Količina u optjecaju Flaze Coin(FLAZE) je 19.27M FLAZE, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $51,280.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -0.64%
    $ 0
    $ 0.002678
    $ 0.002651
  • 7 dana
    -14.18%
    $ -0.000377
    $ 0.002994
    $ 0.002653
  • 30 dana
    -8.35%
    $ -0.000222
    $ 0.002994
    $ 0.002653
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Flaze Coin pokazao je kretanje cijene od $0, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.64%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Flaze Coin trgovan je po najvišoj cijeni od $0.002994 i najnižoj cijeni od $0.002653. Svjedočio je promjeni cijene od -14.18%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal FLAZE za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Flaze Coin je doživio promjenu od -8.35%, odražavajući približno $-0.000222 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene FLAZE.

Kako radi modul za predviđanje cijene Flaze Coin (FLAZE)?

Modul za predviđanje cijene Flaze Coin je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene FLAZE na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Flaze Coin tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu FLAZE, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Flaze Coin. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost FLAZE.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah FLAZE kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Flaze Coin.

Zašto je predviđanje cijena FLAZE važno?

Predviđanje cijene FLAZE ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u FLAZE sada?
Prema vašim predviđanjima, FLAZE će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za FLAZE sljedeći mjesec?
Prema Flaze Coin (FLAZE) alatu za predviđanje cijene, predviđena FLAZE cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 FLAZE u 2026. godini?
Cijena 1 Flaze Coin (FLAZE) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, FLAZE će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za FLAZE u 2027. godini?
Predviđa se da će Flaze Coin (FLAZE) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 FLAZE do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za FLAZE u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Flaze Coin (FLAZE) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za FLAZE u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Flaze Coin (FLAZE) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 FLAZE u 2030. godini?
Cijena 1 Flaze Coin (FLAZE) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, FLAZE će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je FLAZE predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Flaze Coin (FLAZE) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 FLAZE do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.