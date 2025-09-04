MEXC burza / Predviđanje cijene kriptovalute / Fable Of The Dragon (TYRANT) /

Predviđanje cijene Fable Of The Dragon

Pitaš se što budućnost nosi za Fable Of The Dragon (TYRANT)?

Zanima te koliko bi TYRANT mogao vrijediti 2025., 2026. ili čak do 2050. godine? Naš alat za predviđanje cijena Fable Of The Dragon daje ti moć da istražiš potencijalne ciljane cijene na temelju mišljenja korisnika i tržišnih trendova. Stranica ti omogućuje vizualizaciju budućih scenarija cijena unosom postotka rasta, pozitivnog ili negativnog i trenutnim izračunavanjem kako bi se vrijednost Fable Of The Dragon mogla razvijati tijekom vremena. Ova interaktivna značajka omogućuje ti praćenje različitih putanja rasta i razmatranje različitih tržišnih uvjeta prilikom postavljanja tvojih osobnih predviđanja cijena ili ciljeva.

Unesi svoje predviđanje rasta cijene TYRANT Unesite svoj postotak predviđene cijene i odmah istražite trendove cijena. (Odricanje od odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na unosu korisnika.) % Izračunati Stvarno Predviđanje Predviđanje cijene Fable Of The Dragon od 2025. do 2050. godine Prema tvom predviđanju cijene Fable Of The Dragon, očekuje se da će se vrijednost TYRANT promijeniti za 238.64% , dosežući cijenu od 0.126235 USD do 2050. godine. Godina Cijena Rast 2025 $ 0.037277 0.00%

2026 $ 0.039141 5.00%

2030 $ 0.047576 27.63%

2040 $ 0.077497 107.89%

2050 $ 0.126235 238.64% Predviđanje cijene Fable Of The Dragon (TYRANT) za 2025 2025, cijena Fable Of The Dragon bi potencijalno mogla dostići promjenu od 0.00%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.037277 USD. Predviđanje cijene Fable Of The Dragon (TYRANT) za 2026 2026, cijena Fable Of The Dragon bi potencijalno mogla dostići promjenu od 5.00%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.039141 USD. Predviđanje cijene Fable Of The Dragon (TYRANT) za 2030 2030, cijena Fable Of The Dragon bi potencijalno mogla dostići promjenu od 27.63%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.047576 USD. Predviđanje cijene Fable Of The Dragon (TYRANT) za 2040 2040, cijena Fable Of The Dragon bi potencijalno mogla dostići promjenu od 107.89%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.077497 USD. Predviđanje cijene Fable Of The Dragon (TYRANT) za 2050 2050, cijena Fable Of The Dragon bi potencijalno mogla dostići promjenu od 238.64%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.126235 USD. Kratkoročno predviđanje cijene Fable Of The Dragon za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana Datum Predviđanje cijena Rast September 4, 2025(Danas) $ 0.037277 0.00%

September 5, 2025(Sutra) $ 0.037282 0.01%

September 11, 2025(Ovaj tjedan) $ 0.037313 0.10%

October 4, 2025(30 dana) $ 0.037430 0.41% Predviđanje cijene Fable Of The Dragon (TYRANT) za danas Predviđena cijene TYRANT dana September 4, 2025(Danas), je $0.037277. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas. Predviđanje cijene Fable Of The Dragon (TYRANT) za sutra Za September 5, 2025(Sutra), predviđanje cijene TYRANT, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.037282. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara. Predviđanje cijene Fable Of The Dragon (TYRANT) za ovaj tjedan Do September 11, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za TYRANT, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.037313. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima. Predviđanje cijene Fable Of The Dragon (TYRANT) za 30 dana Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena TYRANT iznosi $0.037430. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Povijesna cijena Fable Of The Dragon Prema posljednjim podacima prikupljenim na Fable Of The Dragon stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Fable Of The Dragon je 0.03727775USD. Količina u optjecaju Fable Of The Dragon(TYRANT) je 10.00M TYRANT, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $372.78K. Razdoblje Promjena(%) Promjena(USD) Najviša cijena Najniža cijena 24 sata 0.04% $ -- $ 0.037465 $ 0.037098

7 dana -2.42% $ -0.000904 $ 0.039314 $ 0.008303

30 dana 4.16% $ 0.001550 $ 0.039314 $ 0.008303 24-satna izvedba U posljednja 24 sata, Fable Of The Dragon pokazao je kretanje cijene od $--, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.04%. 7-dnevna izvedba Tijekom posljednjih 7 dana, Fable Of The Dragon trgovan je po najvišoj cijeni od $0.039314 i najnižoj cijeni od $0.008303. Svjedočio je promjeni cijene od -2.42%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal TYRANT za daljnje kretanje na tržištu. 30-dnevna izvedba Prošli mjesec, Fable Of The Dragon je doživio promjenu od 4.16%, odražavajući približno $0.001550 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene TYRANT.

Kako radi modul za predviđanje cijene Fable Of The Dragon (TYRANT)?

Modul za predviđanje cijene Fable Of The Dragon je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene TYRANT na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Fable Of The Dragon tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti. 2. Izračunaj buduću cijenu Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu TYRANT, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena. 3. Istraži različite scenarije Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Fable Of The Dragon. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka. 4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost TYRANT.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah TYRANT kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Fable Of The Dragon.

Zašto je predviđanje cijena TYRANT važno?

Predviđanje cijene TYRANT ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Koji čimbenici utječu na cijenu Fable Of The Dragon? Na cijenu Fable Of The Dragon utječe nekoliko čimbenika. Uključujući tržišnu potražnju, ponudu tokena, ažuriranja razvoja projekta, makroekonomske uvjete i ukupne trendove tržišta kriptovaluta. Praćenje ovih čimbenika može ti pomoći da razumiješ moguće promjene cijena. Kako se izračunava predviđanje cijene za Fable Of The Dragon? Predviđanja cijena za TYRANT na ovoj stranici temelje se na kombinaciji povijesnih podataka, tehničkih pokazatelja (kao što su EMA i Bollingerovi pojasevi), raspoloženja tržišta i unosa korisnika. Ovi čimbenici daju procijenjenu prognozu, ali ih ne treba uzeti kao financijski savjet. Mogu li se osloniti na predviđanja cijena za odluke o ulaganju? Predviđanja cijena nude uvid u potencijalne buduće trendove. Međutim, trebao bi se koristiti samo kao jedan od mnogih alata u tvom istraživanju. Tržišta kriptovaluta vrlo su nestabilna, a predviđanja su neizvjesna. Provedi temeljito istraživanje i posavjetuj se s financijskim savjetnicima prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju. S kojim su rizicima je povezan Fable Of The Dragon? Kao i sve kriptovalute, Fable Of The Dragon nosi rizike kao što su volatilnost tržišta, regulatorne promjene, tehnološki izazovi i konkurencija unutar industrije. Razumijevanje ovih rizika ključno je pri procjeni potencijalnih ulaganja. Koliko se često cijena Fable Of The Dragon ažurira na MEXC stranici za predviđanje cijena? Aktualna cijena TYRANT ažurira se u stvarnom vremenu kako bi odražavala najnovije tržišne podatke, uključujući obujam trgovanja, tržišnu kapitalizaciju i promjene cijena u posljednja 24 sata. Kako mogu podijeliti svoje mišljenje o predviđanju cijene Fable Of The Dragon? Svoje predviđanje cijene TYRANT možeš podijeliti pomoću alata za predviđanje tokena koji se nalazi na ovoj stranici. Unesi što misliš o potencijalnoj budućnosti Fable Of The Dragon i usporedi svoje mišljenje sa širom MEXC zajednicom. Koja je razlika između kratkoročnih i dugoročnih predviđanja cijena? Kratkoročna predviđanja cijena usredotočena su na neposredne tržišne uvjete, obično u rasponu od nekoliko dana do nekoliko mjeseci. Dugoročna predviđanja uzimaju u obzir šire trendove, temeljne čimbenike i potencijalni razvoj industrije tijekom nekoliko godina. Kako raspoloženje na tržištu može utjecati na cijenu Fable Of The Dragon? Raspoloženje na tržištu odražava kolektivne emocije i mišljenja ulagača o Fable Of The Dragon. Pozitivno raspoloženje može potaknuti potražnju i povećati cijenu tokena, dok negativno raspoloženje može dovesti do prodajnog pritiska i pada cijene. Gdje mogu pronaći više informacija o Fable Of The Dragon? Za više informacija o Fable Of The Dragon (TYRANT), uključujući slučaj njegove uporabe, ažuriranja projekta i cijenu, možeš posjetiti MEXC stranicu s cijenama Fable Of The Dragon. Sadrži veliki izbor informacija za sve tvoje potrebe trgovanja.

