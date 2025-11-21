ErectusDAO (YUGE) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte ErectusDAO predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će YUGE rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za ErectusDAO
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene ErectusDAO
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
ErectusDAO Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

ErectusDAO (YUGE) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, ErectusDAO bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.14761 u 2025.

ErectusDAO (YUGE) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, ErectusDAO bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.154990 u 2026.

ErectusDAO (YUGE) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za YUGE je $ 0.162740 sa stopom rasta od 10.25%.

ErectusDAO (YUGE) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za YUGE je $ 0.170877 sa stopom rasta od 15.76%.

ErectusDAO (YUGE) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za YUGE u 2029. je $ 0.179420 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

ErectusDAO (YUGE) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za YUGE u 2030. je $ 0.188391 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

ErectusDAO (YUGE) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena ErectusDAO mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.306870.

ErectusDAO (YUGE) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena ErectusDAO mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.499859.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.14761
    0.00%
  • 2026
    $ 0.154990
    5.00%
  • 2027
    $ 0.162740
    10.25%
  • 2028
    $ 0.170877
    15.76%
  • 2029
    $ 0.179420
    21.55%
  • 2030
    $ 0.188391
    27.63%
  • 2031
    $ 0.197811
    34.01%
  • 2032
    $ 0.207702
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.218087
    47.75%
  • 2034
    $ 0.228991
    55.13%
  • 2035
    $ 0.240441
    62.89%
  • 2036
    $ 0.252463
    71.03%
  • 2037
    $ 0.265086
    79.59%
  • 2038
    $ 0.278340
    88.56%
  • 2039
    $ 0.292257
    97.99%
  • 2040
    $ 0.306870
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene ErectusDAO za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.14761
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.147630
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.147751
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.148216
    0.41%
Predviđanje cijene ErectusDAO (YUGE) za danas

Predviđena cijene YUGE dana November 21, 2025(Danas), je $0.14761. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene ErectusDAO (YUGE) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene YUGE, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.147630. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene ErectusDAO (YUGE) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za YUGE, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.147751. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene ErectusDAO (YUGE) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena YUGE iznosi $0.148216. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena ErectusDAO

--
----

--

$ 235.47K
$ 235.47K$ 235.47K

1.60M
1.60M 1.60M

--
----

--

Najnovija YUGE cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za YUGE iznosi 1.60M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 235.47K.

Povijesna cijena ErectusDAO

Prema posljednjim podacima prikupljenim na ErectusDAO stranici s cijenama uživo, trenutna cijena ErectusDAO je 0.14761USD. Količina u optjecaju ErectusDAO(YUGE) je 1.60M YUGE, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $235,474.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -5.58%
    $ -0.008726
    $ 0.161016
    $ 0.147939
  • 7 dana
    -12.30%
    $ -0.018158
    $ 0.195988
    $ 0.147610
  • 30 dana
    -25.29%
    $ -0.037340
    $ 0.195988
    $ 0.147610
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, ErectusDAO pokazao je kretanje cijene od $-0.008726, odražavajući promjenu vrijednosti od -5.58%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, ErectusDAO trgovan je po najvišoj cijeni od $0.195988 i najnižoj cijeni od $0.147610. Svjedočio je promjeni cijene od -12.30%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal YUGE za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, ErectusDAO je doživio promjenu od -25.29%, odražavajući približno $-0.037340 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene YUGE.

Kako radi modul za predviđanje cijene ErectusDAO (YUGE)?

Modul za predviđanje cijene ErectusDAO je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene YUGE na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za ErectusDAO tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu YUGE, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu ErectusDAO. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost YUGE.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah YUGE kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal ErectusDAO.

Zašto je predviđanje cijena YUGE važno?

Predviđanje cijene YUGE ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u YUGE sada?
Prema vašim predviđanjima, YUGE će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za YUGE sljedeći mjesec?
Prema ErectusDAO (YUGE) alatu za predviđanje cijene, predviđena YUGE cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 YUGE u 2026. godini?
Cijena 1 ErectusDAO (YUGE) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, YUGE će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za YUGE u 2027. godini?
Predviđa se da će ErectusDAO (YUGE) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 YUGE do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za YUGE u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, ErectusDAO (YUGE) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za YUGE u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, ErectusDAO (YUGE) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 YUGE u 2030. godini?
Cijena 1 ErectusDAO (YUGE) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, YUGE će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je YUGE predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će ErectusDAO (YUGE) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 YUGE do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.