Na temelju vašeg predviđanja, Dorol bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3,870.02 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Dorol bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 4,063.521 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za DRL je $ 4,266.6970 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za DRL je $ 4,480.0319 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za DRL u 2029. je $ 4,704.0334 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za DRL u 2030. je $ 4,939.2351 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Dorol mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 8,045.4936.

U 2050. godini, cijena Dorol mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 13,105.2613.