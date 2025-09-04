Predviđanje cijene Deq Staked AVAIL

Pitaš se što budućnost nosi za Deq Staked AVAIL (STAVAIL)?

Zanima te koliko bi STAVAIL mogao vrijediti 2025., 2026. ili čak do 2050. godine? Naš alat za predviđanje cijena Deq Staked AVAIL daje ti moć da istražiš potencijalne ciljane cijene na temelju mišljenja korisnika i tržišnih trendova. Stranica ti omogućuje vizualizaciju budućih scenarija cijena unosom postotka rasta, pozitivnog ili negativnog i trenutnim izračunavanjem kako bi se vrijednost Deq Staked AVAIL mogla razvijati tijekom vremena. Ova interaktivna značajka omogućuje ti praćenje različitih putanja rasta i razmatranje različitih tržišnih uvjeta prilikom postavljanja tvojih osobnih predviđanja cijena ili ciljeva.

Unesi svoje predviđanje rasta cijene STAVAIL Unesite svoj postotak predviđene cijene i odmah istražite trendove cijena. (Odricanje od odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na unosu korisnika.)

2026 $ 0.013346 5.00%

2030 $ 0.016222 27.63%

2040 $ 0.026425 107.89%

2050 $ 0.043044 238.64% Predviđanje cijene Deq Staked AVAIL (STAVAIL) za 2025 2025, cijena Deq Staked AVAIL bi potencijalno mogla dostići promjenu od 0.00%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.012711 USD. Predviđanje cijene Deq Staked AVAIL (STAVAIL) za 2026 2026, cijena Deq Staked AVAIL bi potencijalno mogla dostići promjenu od 5.00%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.013346 USD. Predviđanje cijene Deq Staked AVAIL (STAVAIL) za 2030 2030, cijena Deq Staked AVAIL bi potencijalno mogla dostići promjenu od 27.63%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.016222 USD. Predviđanje cijene Deq Staked AVAIL (STAVAIL) za 2040 2040, cijena Deq Staked AVAIL bi potencijalno mogla dostići promjenu od 107.89%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.026425 USD. Predviđanje cijene Deq Staked AVAIL (STAVAIL) za 2050 2050, cijena Deq Staked AVAIL bi potencijalno mogla dostići promjenu od 238.64%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od 0.043044 USD. Kratkoročno predviđanje cijene Deq Staked AVAIL za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana Datum Predviđanje cijena Rast September 4, 2025(Danas) $ 0.012711 0.00%

September 5, 2025(Sutra) $ 0.012712 0.01%

September 11, 2025(Ovaj tjedan) $ 0.012723 0.10%

October 4, 2025(30 dana) $ 0.012763 0.41% Predviđanje cijene Deq Staked AVAIL (STAVAIL) za danas Predviđena cijene STAVAIL dana September 4, 2025(Danas), je $0.012711. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas. Predviđanje cijene Deq Staked AVAIL (STAVAIL) za sutra Za September 5, 2025(Sutra), predviđanje cijene STAVAIL, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.012712. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara. Predviđanje cijene Deq Staked AVAIL (STAVAIL) za ovaj tjedan Do September 11, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za STAVAIL, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.012723. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima. Predviđanje cijene Deq Staked AVAIL (STAVAIL) za 30 dana Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena STAVAIL iznosi $0.012763. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Povijesna cijena Deq Staked AVAIL Prema posljednjim podacima prikupljenim na Deq Staked AVAIL stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Deq Staked AVAIL je 0.01271114USD. Količina u optjecaju Deq Staked AVAIL(STAVAIL) je 29.19M STAVAIL, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $371.03K. Razdoblje Promjena(%) Promjena(USD) Najviša cijena Najniža cijena 24 sata 0.03% $ -- $ 0.013154 $ 0.012399

7 dana -3.26% $ -0.000415 $ 0.019369 $ 0.012128

30 dana -33.91% $ -0.004311 $ 0.019369 $ 0.012128 24-satna izvedba U posljednja 24 sata, Deq Staked AVAIL pokazao je kretanje cijene od $--, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.03%. 7-dnevna izvedba Tijekom posljednjih 7 dana, Deq Staked AVAIL trgovan je po najvišoj cijeni od $0.019369 i najnižoj cijeni od $0.012128. Svjedočio je promjeni cijene od -3.26%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal STAVAIL za daljnje kretanje na tržištu. 30-dnevna izvedba Prošli mjesec, Deq Staked AVAIL je doživio promjenu od -33.91%, odražavajući približno $-0.004311 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene STAVAIL.

Kako radi modul za predviđanje cijene Deq Staked AVAIL (STAVAIL)?

Modul za predviđanje cijene Deq Staked AVAIL je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene STAVAIL na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Deq Staked AVAIL tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti. 2. Izračunaj buduću cijenu Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu STAVAIL, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena. 3. Istraži različite scenarije Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Deq Staked AVAIL. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka. 4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost STAVAIL.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah STAVAIL kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Deq Staked AVAIL.

Zašto je predviđanje cijena STAVAIL važno?

Predviđanje cijene STAVAIL ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Koji čimbenici utječu na cijenu Deq Staked AVAIL? Na cijenu Deq Staked AVAIL utječe nekoliko čimbenika. Uključujući tržišnu potražnju, ponudu tokena, ažuriranja razvoja projekta, makroekonomske uvjete i ukupne trendove tržišta kriptovaluta. Praćenje ovih čimbenika može ti pomoći da razumiješ moguće promjene cijena. Kako se izračunava predviđanje cijene za Deq Staked AVAIL? Predviđanja cijena za STAVAIL na ovoj stranici temelje se na kombinaciji povijesnih podataka, tehničkih pokazatelja (kao što su EMA i Bollingerovi pojasevi), raspoloženja tržišta i unosa korisnika. Ovi čimbenici daju procijenjenu prognozu, ali ih ne treba uzeti kao financijski savjet. Mogu li se osloniti na predviđanja cijena za odluke o ulaganju? Predviđanja cijena nude uvid u potencijalne buduće trendove. Međutim, trebao bi se koristiti samo kao jedan od mnogih alata u tvom istraživanju. Tržišta kriptovaluta vrlo su nestabilna, a predviđanja su neizvjesna. Provedi temeljito istraživanje i posavjetuj se s financijskim savjetnicima prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju. S kojim su rizicima je povezan Deq Staked AVAIL? Kao i sve kriptovalute, Deq Staked AVAIL nosi rizike kao što su volatilnost tržišta, regulatorne promjene, tehnološki izazovi i konkurencija unutar industrije. Razumijevanje ovih rizika ključno je pri procjeni potencijalnih ulaganja. Koliko se često cijena Deq Staked AVAIL ažurira na MEXC stranici za predviđanje cijena? Aktualna cijena STAVAIL ažurira se u stvarnom vremenu kako bi odražavala najnovije tržišne podatke, uključujući obujam trgovanja, tržišnu kapitalizaciju i promjene cijena u posljednja 24 sata. Kako mogu podijeliti svoje mišljenje o predviđanju cijene Deq Staked AVAIL? Svoje predviđanje cijene STAVAIL možeš podijeliti pomoću alata za predviđanje tokena koji se nalazi na ovoj stranici. Unesi što misliš o potencijalnoj budućnosti Deq Staked AVAIL i usporedi svoje mišljenje sa širom MEXC zajednicom. Koja je razlika između kratkoročnih i dugoročnih predviđanja cijena? Kratkoročna predviđanja cijena usredotočena su na neposredne tržišne uvjete, obično u rasponu od nekoliko dana do nekoliko mjeseci. Dugoročna predviđanja uzimaju u obzir šire trendove, temeljne čimbenike i potencijalni razvoj industrije tijekom nekoliko godina. Kako raspoloženje na tržištu može utjecati na cijenu Deq Staked AVAIL? Raspoloženje na tržištu odražava kolektivne emocije i mišljenja ulagača o Deq Staked AVAIL. Pozitivno raspoloženje može potaknuti potražnju i povećati cijenu tokena, dok negativno raspoloženje može dovesti do prodajnog pritiska i pada cijene. Gdje mogu pronaći više informacija o Deq Staked AVAIL? Za više informacija o Deq Staked AVAIL (STAVAIL), uključujući slučaj njegove uporabe, ažuriranja projekta i cijenu, možeš posjetiti MEXC stranicu s cijenama Deq Staked AVAIL. Sadrži veliki izbor informacija za sve tvoje potrebe trgovanja.

