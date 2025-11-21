Dephaser JPY (JPYT) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Dephaser JPY predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će JPYT rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Dephaser JPY
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Dephaser JPY
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 03:14:23 (UTC+8)

Dephaser JPY Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Dephaser JPY (JPYT) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Dephaser JPY bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.006332 u 2025.

Dephaser JPY (JPYT) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Dephaser JPY bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.006649 u 2026.

Dephaser JPY (JPYT) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za JPYT je $ 0.006982 sa stopom rasta od 10.25%.

Dephaser JPY (JPYT) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za JPYT je $ 0.007331 sa stopom rasta od 15.76%.

Dephaser JPY (JPYT) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za JPYT u 2029. je $ 0.007697 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Dephaser JPY (JPYT) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za JPYT u 2030. je $ 0.008082 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Dephaser JPY (JPYT) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Dephaser JPY mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.013165.

Dephaser JPY (JPYT) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Dephaser JPY mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.021445.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.006332
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006649
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006982
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007331
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007697
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008082
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008486
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008911
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.009356
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009824
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010315
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010831
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011373
    79.59%
  • 2038
    $ 0.011941
    88.56%
  • 2039
    $ 0.012538
    97.99%
  • 2040
    $ 0.013165
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Dephaser JPY za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.006332
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.006333
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.006339
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.006358
    0.41%
Predviđanje cijene Dephaser JPY (JPYT) za danas

Predviđena cijene JPYT dana November 21, 2025(Danas), je $0.006332. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Dephaser JPY (JPYT) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene JPYT, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.006333. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Dephaser JPY (JPYT) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za JPYT, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.006339. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Dephaser JPY (JPYT) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena JPYT iznosi $0.006358. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Dephaser JPY

--
----

--

$ 159.56K
$ 159.56K$ 159.56K

25.25M
25.25M 25.25M

--
----

--

Najnovija JPYT cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za JPYT iznosi 25.25M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 159.56K.

Povijesna cijena Dephaser JPY

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Dephaser JPY stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Dephaser JPY je 0.006332USD. Količina u optjecaju Dephaser JPY(JPYT) je 25.25M JPYT, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $159,557.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -0.55%
    $ 0
    $ 0.006430
    $ 0.006284
  • 7 dana
    -2.55%
    $ -0.000161
    $ 0.006537
    $ 0.006296
  • 30 dana
    -2.90%
    $ -0.000184
    $ 0.006537
    $ 0.006296
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Dephaser JPY pokazao je kretanje cijene od $0, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.55%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Dephaser JPY trgovan je po najvišoj cijeni od $0.006537 i najnižoj cijeni od $0.006296. Svjedočio je promjeni cijene od -2.55%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal JPYT za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Dephaser JPY je doživio promjenu od -2.90%, odražavajući približno $-0.000184 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene JPYT.

Kako radi modul za predviđanje cijene Dephaser JPY (JPYT)?

Modul za predviđanje cijene Dephaser JPY je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene JPYT na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Dephaser JPY tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu JPYT, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Dephaser JPY. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost JPYT.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah JPYT kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Dephaser JPY.

Zašto je predviđanje cijena JPYT važno?

Predviđanje cijene JPYT ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u JPYT sada?
Prema vašim predviđanjima, JPYT će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za JPYT sljedeći mjesec?
Prema Dephaser JPY (JPYT) alatu za predviđanje cijene, predviđena JPYT cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 JPYT u 2026. godini?
Cijena 1 Dephaser JPY (JPYT) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, JPYT će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za JPYT u 2027. godini?
Predviđa se da će Dephaser JPY (JPYT) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 JPYT do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za JPYT u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Dephaser JPY (JPYT) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za JPYT u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Dephaser JPY (JPYT) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 JPYT u 2030. godini?
Cijena 1 Dephaser JPY (JPYT) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, JPYT će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je JPYT predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Dephaser JPY (JPYT) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 JPYT do 2040.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 03:14:23 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.