Na temelju vašeg predviđanja, DeFrogs bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 30.52 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, DeFrogs bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 32.046 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za DEFROGS je $ 33.6483 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za DEFROGS je $ 35.3307 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za DEFROGS u 2029. je $ 37.0972 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za DEFROGS u 2030. je $ 38.9521 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena DeFrogs mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 63.4488.

U 2050. godini, cijena DeFrogs mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 103.3515.