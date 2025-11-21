Carrot (CRT) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Carrot predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će CRT rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Carrot
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Carrot
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
Carrot Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Carrot (CRT) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Carrot bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 112.75 u 2025.

Carrot (CRT) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Carrot bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 118.3875 u 2026.

Carrot (CRT) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za CRT je $ 124.3068 sa stopom rasta od 10.25%.

Carrot (CRT) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za CRT je $ 130.5222 sa stopom rasta od 15.76%.

Carrot (CRT) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CRT u 2029. je $ 137.0483 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Carrot (CRT) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CRT u 2030. je $ 143.9007 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Carrot (CRT) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Carrot mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 234.3991.

Carrot (CRT) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Carrot mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 381.8115.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 112.75
    0.00%
  • 2026
    $ 118.3875
    5.00%
  • 2027
    $ 124.3068
    10.25%
  • 2028
    $ 130.5222
    15.76%
  • 2029
    $ 137.0483
    21.55%
  • 2030
    $ 143.9007
    27.63%
  • 2031
    $ 151.0957
    34.01%
  • 2032
    $ 158.6505
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 166.5831
    47.75%
  • 2034
    $ 174.9122
    55.13%
  • 2035
    $ 183.6578
    62.89%
  • 2036
    $ 192.8407
    71.03%
  • 2037
    $ 202.4828
    79.59%
  • 2038
    $ 212.6069
    88.56%
  • 2039
    $ 223.2372
    97.99%
  • 2040
    $ 234.3991
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Carrot za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 112.75
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 112.7654
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 112.8581
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 113.2133
    0.41%
Predviđanje cijene Carrot (CRT) za danas

Predviđena cijene CRT dana November 21, 2025(Danas), je $112.75. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Carrot (CRT) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene CRT, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $112.7654. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Carrot (CRT) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za CRT, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $112.8581. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Carrot (CRT) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena CRT iznosi $113.2133. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Carrot

--
----

--

$ 30.15M
$ 30.15M$ 30.15M

267.44K
267.44K 267.44K

--
----

--

Najnovija CRT cijena. Ima 24-satnu promjenu, s 24-satnim obujmom trgovanja.
Nadalje, količina u optjecaju za CRT iznosi 267.44K, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 30.15M.

Povijesna cijena Carrot

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Carrot stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Carrot je 112.75USD. Količina u optjecaju Carrot(CRT) je 267.44K CRT, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $30,154,171.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.02%
    $ 0.019906
    $ 112.85
    $ 112.7
  • 7 dana
    0.02%
    $ 0.020227
    $ 112.8423
    $ 112.2338
  • 30 dana
    0.47%
    $ 0.532191
    $ 112.8423
    $ 112.2338
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Carrot pokazao je kretanje cijene od $0.019906, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.02%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Carrot trgovan je po najvišoj cijeni od $112.8423 i najnižoj cijeni od $112.2338. Svjedočio je promjeni cijene od 0.02%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal CRT za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Carrot je doživio promjenu od 0.47%, odražavajući približno $0.532191 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene CRT.

Kako radi modul za predviđanje cijene Carrot (CRT)?

Modul za predviđanje cijene Carrot je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene CRT na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Carrot tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu CRT, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Carrot. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost CRT.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah CRT kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Carrot.

Zašto je predviđanje cijena CRT važno?

Predviđanje cijene CRT ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u CRT sada?
Prema vašim predviđanjima, CRT će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za CRT sljedeći mjesec?
Prema Carrot (CRT) alatu za predviđanje cijene, predviđena CRT cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 CRT u 2026. godini?
Cijena 1 Carrot (CRT) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, CRT će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za CRT u 2027. godini?
Predviđa se da će Carrot (CRT) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 CRT do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za CRT u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Carrot (CRT) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za CRT u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Carrot (CRT) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 CRT u 2030. godini?
Cijena 1 Carrot (CRT) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, CRT će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je CRT predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Carrot (CRT) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 CRT do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.